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Sıfır araçta 70.000 TL indirim: Fiat Haziran ayına özel 0 faizli kampanyası gözleri fıldır fıldır etti! Egea, Doblo...

Sıfır araç kampanyaları tek tek duyuruldu! 71.000 TL'ye varan indirim fırsatı göz kamaştırdı! Fiat sıfır araç kampanyalarında indirimin dibine vurdu. Haziran ayı kampanyaları arasında arasında an itibari ile 70 bin TL'ye varan indirimden 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranları ile finansman desteği sağlanıyor. Özellikle Fiat, Egea ve Doblo araçlarında büyük kampanyalarla Haziran ayına giriş yaptı. İşte Fiat'ın en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…

01.06.2021 16:51 - Son Güncelleme: 01.06.2021 16:51
Fiat Dobloi ve Egea kampanyalı fiyatlar! En uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi yayınlandı...

Sıfır araç kampanyaları tek tek duyuruldu! 71.000 TL'ye varan indirim fırsatı göz kamaştırdı! Fiat sıfır araç kampanyalarında indirimin dibine vurdu. Haziran ayı kampanyaları arasında arasında an itibari ile 70 bin TL'ye varan indirimden 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranları ile finansman desteği sağlanıyor. Özellikle Fiat, Egea ve Doblo araçlarında büyük kampanyalarla Haziran ayına giriş yaptı. İşte Fiat'ın en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fiat Dobloi ve Egea kampanyalı fiyatlar! En uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi yayınlandı...

FİAT EGEA KAMPANYALI FİYATLAR! 2021 EN UYGUN FİAT OTOMOBİLLERİN FİYAT LİSTESİ!

Fiat Egea'da, 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motor giriş seçeneğini oluştururken, 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor serinin en üst seçeneği olarak karşımıza çıkıyor.

Motor seçenekleri arasında 1 litre 100 beygir güç üreten benzinli motor ile 1.3 litrelik dizel 95 beygirlik bir ünite de alıyor.

Fiat Dobloi ve Egea kampanyalı fiyatlar! En uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi yayınlandı...

2021 model Fiat Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95:

146 bin 900 TL

Fiat Dobloi ve Egea kampanyalı fiyatlar! En uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi yayınlandı...

Easy 1.3 M.Jet 95 HP:

194 bin 900 TL

Fiat Dobloi ve Egea kampanyalı fiyatlar! En uygun Fiat otomobillerin fiyat listesi yayınlandı...

Easy 1.6 M.Jet 130 HP:

231 bin 900 TL