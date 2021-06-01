Sıfır araçta 70.000 TL indirim: Fiat Haziran ayına özel 0 faizli kampanyası gözleri fıldır fıldır etti! Egea, Doblo...
Sıfır araç kampanyaları tek tek duyuruldu! 71.000 TL'ye varan indirim fırsatı göz kamaştırdı! Fiat sıfır araç kampanyalarında indirimin dibine vurdu. Haziran ayı kampanyaları arasında arasında an itibari ile 70 bin TL'ye varan indirimden 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranları ile finansman desteği sağlanıyor. Özellikle Fiat, Egea ve Doblo araçlarında büyük kampanyalarla Haziran ayına giriş yaptı. İşte Fiat'ın en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…
Sıfır araç kampanyaları tek tek duyuruldu! 71.000 TL'ye varan indirim fırsatı göz kamaştırdı! Fiat sıfır araç kampanyalarında indirimin dibine vurdu. Haziran ayı kampanyaları arasında arasında an itibari ile 70 bin TL'ye varan indirimden 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranları ile finansman desteği sağlanıyor. Özellikle Fiat, Egea ve Doblo araçlarında büyük kampanyalarla Haziran ayına giriş yaptı. İşte Fiat'ın en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…
FİAT EGEA KAMPANYALI FİYATLAR! 2021 EN UYGUN FİAT OTOMOBİLLERİN FİYAT LİSTESİ!
Fiat Egea'da, 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motor giriş seçeneğini oluştururken, 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor serinin en üst seçeneği olarak karşımıza çıkıyor.
Motor seçenekleri arasında 1 litre 100 beygir güç üreten benzinli motor ile 1.3 litrelik dizel 95 beygirlik bir ünite de alıyor.