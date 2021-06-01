Sıfır araçta 70.000 TL indirim: Fiat Haziran ayına özel 0 faizli kampanyası gözleri fıldır fıldır etti! Egea, Doblo...

Sıfır araç kampanyaları tek tek duyuruldu! 71.000 TL'ye varan indirim fırsatı göz kamaştırdı! Fiat sıfır araç kampanyalarında indirimin dibine vurdu. Haziran ayı kampanyaları arasında arasında an itibari ile 70 bin TL'ye varan indirimden 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranları ile finansman desteği sağlanıyor. Özellikle Fiat, Egea ve Doblo araçlarında büyük kampanyalarla Haziran ayına giriş yaptı. İşte Fiat'ın en yeni indirim kampanyaları ve 2021 model sıfır araç modellerinin güncel fiyatları…