Maaşlara zam+refah payı! Milyonlara yeni yıl müjdesi! Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? Ek artış nasıl yansır?
Son dakika haberi | Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında verilecek zam oranına çevrildi. Zam takvimi giderek yaklaşırken, memur ve SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zamla ilgili araştırmaları da artıyor. Masada zam oranıyla ilgili farklı formüller var. Enflasyon farkının yanı sıra refah payı da masada... Peki 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Memurun zam oranı ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılda ne kadar zam alacak? Refah payı verilecek mi? Takvim.com.tr tüm detayları sizler için yazdı...
ENFLASYON BELİRLEYİCİ
Ocak ayı başında belli olacak bu yılın ikinci 6 aylık enflasyon oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ortaya koyacak. Bu veri memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkını da gösterecek. Ayrıca hem memurlara hem emeklilere ek iyileştirme gündemde... Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen 3 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin artırılması söz konusu. Memurların ve emeklilerinin zam oranına bir refah payı eklenmesi de bekleniyor.
KİM, NE ALACAK?
Temmuz-Kasım enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14..05 olurken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 15.11'e ulaştı. Bu doğrultuda en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 787 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek. Kesin oran için sadece Aralık enflasyon verisi kaldı. Artış merakla beklenirken, enflasyon tahminleri ipucu veriyor. İşte enflasyon ve ek iyileştirme tahminleri zam formülleri...
İŞTE TAHMİNLER
TAHMİN 1: Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek. Eğer 10 puanlık bir refah payı gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yüzde 25.91'e, memurların ve emeklilerinin ise 27.83'e ulaşacak.
TAHMİN 2: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 65.2. Buna göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e yükselecek. Eğer 10 puanlık bir refah payı gelirse zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 26.05'e, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 27.98'ü bulacak.