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Haberler Ekonomi Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL'nin altına düştü! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL'nin altına düştü! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte benzin ve motorinin litre fiyatında indirim geldi. Sektör kaynaklarına göre, benzinin litresine 2,13 TL, motorine ise 1,89 TL indirim uygulandı. Bu indirimin ardından benzin fiyatı 9 aydan sonra 20 TL altına inmiş oldu. İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
08.12.2022 09:58 - Son Güncelleme: 08.12.2022 10:01
Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Son dakika indirim müjdesi! Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin ve motorin için indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre, benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 lira indirim bekleniyordu. Son dakika açıklama geldi. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç TL olacak? İşte en güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

SON DAKİKA! Benzinin litre satış fiyatına 2,13 lira, motorinin ise 1,89 lira indirim bekleniyordu.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine 2,13 TL, motorin grubuna ise 1,88 TL indirim geldi. Perşembe gününden itibaren indirim geçerli olacak.

Benzin ve Mazotta ÇİFTE BAYRAM! İndirimle 1 Litresi 20 TL’nin altına düşecek! Brent petrol 79,47 dolar! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,97 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.

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