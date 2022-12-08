10-15 yıl + 1999-2002-2005-2008-2011-2014 sonrası sigorta girişliler EYT'ye gerek kalmadan emekli olacak!

EYT hakkında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Yapılan son EYT toplantısının ardından yaş şartı konusu gündeme geldi. Kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşuluyor. Mevcut yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli bir yaş, prim ve yılı doldurmak gerekiyor. Bu gelişmelerle birlikte EYT'den yararlanamayacak kişiler için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. EYT'den bağımsız olarak, yasalarımız emekliliği öne çekmek açısından bazı avantajlar sunuyor. Bunun en belirgin olanı 3.600 günden emeklilik olarak karşımıza çıkıyor. Peki, EYT olmadan nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olmak için neler yapılır? İşte detaylar!