Tüm memurları kapsıyor! 10.000-25.000 ve 100.000 TL ödeme yapılıyor! İki banka açıklama yaptı
Kamu çalışanlarına özel destek paketleri açıklandı. Halkbank ve Denizbank üzerinden yapılacak ödemeler kapsamında bütün kamu çalışanların nakit gereksinimlerinin karşılanması hedefleniyor. Son dönemde çoğalan nakit gereksinimleri amacıyla kişilerin ek nakit desteği arayışlarına çözüm yapan bankalar cazip oranları ile ilgi çekiyor. Kamu ve özel banka üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler kapsamında rahat bir ödeme planı da uygulanmaktadır. Kamuda görevli herkesin avantajlı kredi destek paketleri yardımıyla bütün gereksinimleri çözülecek. Peki, kamu personeline en makul kredi hangi bankada? İşte detaylar
01.04.2022 07:56 - Son Güncelleme: 01.04.2022 07:56
Halkbank'tan Kamu Çalışanlarına 100 Bin Lira Kredi!
Halkbank Kamu Çalışanlarına Özel Kredi ile %1,79 faiz oranlarından başlayan nakit kredi desteği sunuyor. Kamu çalışanlarının bütçelerine uygun geri ödeme seçeneklerinden yararlanabildikleri kredi sayesinde birçok ihtiyaçlarının çözülmesi hedefleniyor.