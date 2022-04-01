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SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün 55 yaşında emeklilik...

Türkiye'de her geride bıraktığımız gün emeklilikle alakalı yeni detaylar ve bilinmeyen formüller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Genellikle çalışma hayatını erken yaşlarda sonlandırarak emekliliğin tadını doya doya yaşam sürdürmek isteyen çok sayıda vatandaş nasıl erken emekli olma ihtimalini incelemeye başladı. 15 sene çalışarak emekli olma konusu ile alakalı ise bilinmeyen detayların meydana çıkması çoğu bireyi heyecanlandırdı. 3.600 prim şartını yerine getiren ve 15 sene sigortalılık zamanını de tamamlayan bayan ve erkek sigortalıların erken emekli olabileceği birtakım haller belirlendi. İşte 15 sene çalışarak emekli olmanın formülü

takvim.com.tr
01.04.2022 08:00 - Son Güncelleme: 01.04.2022 08:00
SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün 55 yaşında emeklilik...

15 yıllık hizmet süresine sahip kişiler, 3.600 prim gününü tamamladığında emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Ancak bu durum sadece belirli kişileri kapsıyor. Eylül 1999 yılı öncesinde sigortalı olanlar ve bu kapsamda belirlenen yaş şartını da sağlayanlar erken emekli olabilecekler.

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SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün 55 yaşında emeklilik...

Erken Emeklilik Yaşı Kaç?

15 yıllık hizmet süresini tamamlayan ve 3.600 prim şartını sağlayan kadın ve erkek sigortalı çalışanlar belirli durumlarda erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün 55 yaşında emeklilik...

Burada dikkat edilmesi gereken temel unsur ise 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edilmesi. Bu tarihten önce sigorta başlangıcı olanlar, sigortalılık süresini tamamlaması ve 3.600 prim şartını da sağlamasının ardından yaş şartına göre emekli olabilecek.

SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün 55 yaşında emeklilik...

Yaş şartı söz konusu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirlenmektedir. Bu koşulları sağlayan kadın sigortalılar 50, erkek sigortalılar ise 55 yaşında emeklilik hakkını elde edebilmektedir.

SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün 55 yaşında emeklilik...

Diğer tüm şartların da sağlanması halinde bu kişilerin emekli olmak için başvuru yapmaları mümkündür.

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