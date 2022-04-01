SGK 2022 tablosunda kendi durumunuza bakın! Dikkat! 15 yıllık primle emeklilik mümkün 55 yaşında emeklilik...
Türkiye'de her geride bıraktığımız gün emeklilikle alakalı yeni detaylar ve bilinmeyen formüller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Genellikle çalışma hayatını erken yaşlarda sonlandırarak emekliliğin tadını doya doya yaşam sürdürmek isteyen çok sayıda vatandaş nasıl erken emekli olma ihtimalini incelemeye başladı. 15 sene çalışarak emekli olma konusu ile alakalı ise bilinmeyen detayların meydana çıkması çoğu bireyi heyecanlandırdı. 3.600 prim şartını yerine getiren ve 15 sene sigortalılık zamanını de tamamlayan bayan ve erkek sigortalıların erken emekli olabileceği birtakım haller belirlendi. İşte 15 sene çalışarak emekli olmanın formülü
01.04.2022 08:00 - Son Güncelleme: 01.04.2022 08:00
Yaş şartı söz konusu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirlenmektedir. Bu koşulları sağlayan kadın sigortalılar 50, erkek sigortalılar ise 55 yaşında emeklilik hakkını elde edebilmektedir.