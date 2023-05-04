Maaşlara 2.115 TL ilave edilecek! Polis, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak! 53 bin TL ikramiye...
Kamu çalışanlarına Temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu vuracak. Bu piyango sonucunda maaşlar artacak ve çalışanların maaşlarına önemli bir katkı sağlanacak. Ancak, bu ek gösterge piyangosunun vurması durumunda maaşların ne kadar artacağına dair net bir bilgi henüz verilmedi. Bu konuda yapılacak resmi açıklamaları takip etmek gerekmektedir. Kamu çalışanlarının maaşlarındaki artışa dair detaylar da henüz netleşmedi. Ancak, Temmuz ayında yapılacak olan ek zam ile birlikte maaşların artması bekleniyor.
04.05.2023 11:03 - Son Güncelleme: 04.05.2023 11:03
3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 470 bin kamu çalışanının ek göstergesi 600 puan artıyor. Buna göre 25 yıllık bir çalışanın aylığına yaklaşık 2.115 TL ilave edilirken, ikramiyelerdeki artış da 53 bin liradan başlayacak. Peki, maaşlar ne kadar oldu? kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar haberimizde...
Kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu da vuracak.
Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak.