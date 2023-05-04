Maaşlara 2.115 TL ilave edilecek! Polis, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak! 53 bin TL ikramiye...

3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 470 bin kamu çalışanının ek göstergesi 600 puan artıyor. Buna göre 25 yıllık bir çalışanın aylığına yaklaşık 2.115 TL ilave edilirken, ikramiyelerdeki artış da 53 bin liradan başlayacak. Peki, maaşlar ne kadar oldu? kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar haberimizde...