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Haberler Ekonomi YAŞ ÇAY ALIM FİYAT LİSTESİ 2023 || Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Çay alım taban FİYATI! Destekleme ödemeleri...

YAŞ ÇAY ALIM FİYAT LİSTESİ 2023 || Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Çay alım taban FİYATI! Destekleme ödemeleri...

Son dakika haberine göre 2023 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu. Başkan Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı. Erdoğan, ''Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte Yaş Çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi. Bu noktada vatandaşların merakla araştırdığı ''Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu yanıtlanmış oldu. İşte yaş çay fiyat listesi...

03.05.2023 16:32 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:48
YAŞ ÇAY FİYAT LİSTESİ 2023 || Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Çay alım taban FİYATI! Destekleme ödemeleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaş çay alım fiyatını duyurdu. Peki Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yaş çay alım fiyatı...

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YAŞ ÇAY FİYAT LİSTESİ 2023 || Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Çay alım taban FİYATI! Destekleme ödemeleri...

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

Son dakika... Yaş çay alım fiyatları belli oldu. Buna göre yaş çay alım fiyatı yüzde 64 artırılarak 11.30 liraya yükseltildi.

YAŞ ÇAY FİYAT LİSTESİ 2023 || Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Çay alım taban FİYATI! Destekleme ödemeleri...

Konuya ilişkin açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

''Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik.

YAŞ ÇAY FİYAT LİSTESİ 2023 || Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Çay alım taban FİYATI! Destekleme ödemeleri...

Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte Yaş Çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz.

YAŞ ÇAY FİYAT LİSTESİ 2023 || Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Çay alım taban FİYATI! Destekleme ödemeleri...

Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum.''

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