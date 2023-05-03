YAŞ ÇAY ALIM FİYAT LİSTESİ 2023 || Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Çay alım taban FİYATI! Destekleme ödemeleri...
Son dakika haberine göre 2023 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu. Başkan Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı. Erdoğan, ''Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte Yaş Çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi. Bu noktada vatandaşların merakla araştırdığı ''Yaş çay alım fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu yanıtlanmış oldu. İşte yaş çay fiyat listesi...
03.05.2023 16:32 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:48