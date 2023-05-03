ŞOK ANNELER GÜNÜ KATALOĞU 2023 || Anneler Günü’ne özel indirimli ürünler belli oldu! Çok amaçlı kutular, sepetler neler neler...

ŞOK'ta Anneler Günü için alınbilecek hediye seçenekleri bulunuyor. Her hafta farklı ürünlerde indirim uygulayan ŞOK marketleri bu hafta halı, çok amaçlı kutular, sepetler satıyor. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste.