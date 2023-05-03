ŞOK ANNELER GÜNÜ KATALOĞU 2023 || Anneler Günü'ne özel indirimli ürünler belli oldu! Çok amaçlı kutular, sepetler neler neler...
ŞOK Anneler Günü ürünleri belli oldu. Her yıl 14 Nisan'da kutlanan Anneler Günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu olması nedeniyle herkes evinde olacak. Bu noktada Anneler Günü'nü kutlamaları da artacak. Annesine, eşine, kardeşine, halasına, teyzesine, ablasına, arkadaşına Anneler Günü hediyesi almak isteyenler buraya! Artık zincir marketleri de Anneler Günü için hediyelik ürünler satıyor. Çok amaçlı kutu isteyenler, çiçek koyulabilecek sepet arayanlar buraya! İşte ŞOK indirimli ürünleri...
03.05.2023 16:14 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:14
ŞOK'ta Anneler Günü için alınbilecek hediye seçenekleri bulunuyor. Her hafta farklı ürünlerde indirim uygulayan ŞOK marketleri bu hafta halı, çok amaçlı kutular, sepetler satıyor. Peki bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte ŞOK güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste.