Maaşlara 1000 TL zam mı yapılacak? Asgari ücrete 2. zam için maliyet çalışmaları yapılıyor! 10 milyon kişiyi alakadar eden haber! O tarihte...
Asgari ücrete ek zam hakkında vatandaşlar sıkı bir takibe girdi. Hükümet kanadından peş peşe açıklamalar da gelmeye başladı. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'den asgari ücrete 2. zam yapılacak mı sorusu ile ilgili açıklama geldi. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte asgari ücrete 2. zam ihtimali var mı merak edildi. Yıllık enflasyon rakamlarına göre zam hesabı uzmanlar tarafından yapılmaya başlandı. Asgari ücrete gelecek yeni zamla birlikte, sadece bu ücretle çalışanlar değil, işsizlerden stajyerlere, annelerden yardım alanlara kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Peki, Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Bu yıl yüzde 50.5'lik zam ile 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücrete Temmuz'da bir artış daha yapılması gündeme geldi ve ülkemizde asgari ücretle çalışan vatandaşlar 2. bir zam olup olmayacğını merak edip araştırmaya başladı. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'den asgari ücrete 2. zam yapılacak mı sorusu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Asgari ücrete 2. Zam gelecek mi? Zam gelirse asgari ücret kaç TL olacak? İşte detaylar...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında 'Temmuz ayında asgari ücrete ek zam olacak mı?' sorusuna yanıt verdi."Bakanlarımızın bu konu hakkında çalışmalar yaptığını biliyorum. Çalışıyor arkadaşlarımız." diyen Zengin, "En azından bunun ne getireceği, nasıl bir maliyeti olacağı yönündeki çalışmaları bakanlıklarımız yapıyor." ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın Sert Sorular programında yaptığı "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız.
Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" şeklindeki açıklaması anımsatılan Zengin, şunları söyledi:"Cahit Bey daha somut bir şey söyledi. Ben böyle bir şey söyleyemeyeceğim.Sayın bakan henüz elimizde böyle bir çalışma yok demişti.Şu an bildiğim kadarıyla arkadaşlarımız her halükarda bunun değerlendirmesini yapıyorlar"