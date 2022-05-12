Maaşlara 1000 TL zam mı yapılacak? Asgari ücrete 2. zam için maliyet çalışmaları yapılıyor! 10 milyon kişiyi alakadar eden haber! O tarihte...

Bu yıl yüzde 50.5'lik zam ile 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücrete Temmuz'da bir artış daha yapılması gündeme geldi ve ülkemizde asgari ücretle çalışan vatandaşlar 2. bir zam olup olmayacğını merak edip araştırmaya başladı. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'den asgari ücrete 2. zam yapılacak mı sorusu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Asgari ücrete 2. Zam gelecek mi? Zam gelirse asgari ücret kaç TL olacak? İşte detaylar...