Devlet herkesi günlük 142 TL'lik ödeme karşılığında ev sahibi yapacak! 300 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık taksit ödemesi kaç para?
9 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde düzenlenmiş olan kabine toplantısından uygun faiz oranlı, uzun vadeli kredi paketi kararları çıkmıştı. Bugün, ilgili avantajlı kredi paketlerinin hesaplama tabloları yayınlandı. İşte devletin konut kredisi paketlerine ilişkin hesaplama tablolarının ayrıntıları
Artan hammadde fiyatları ise hem ikinci el hem de sıfır konut fiyatlarının nerede ise iki katına çıkmasına yol açtı. Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak adına birikimler yapmış olan vatandaşlar, artan konut fiyatlarına karşın hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Bir süredir destek arayışı içerisinde olan vatandaşlar, ekonomi piyasalarının olumsuz gelişmelerinden ötürü artan banka faizleri karşısında bankaların konut kredisi kampanyalarından da yararlanamayacak duruma geldiler.
Ekonomi piyasalarının hem emlak sektörünü hem de direkt olarak vatandaşların bütçelerini bu denli etkilemiş olmasına sessiz kalmak istemeyen devlet yetkililer, 9 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilmiş olan kabine toplantısında uygun faizli kredi paketi kararı aldılar.
Döviz ve Altın Bozduranlara 0,89 Faiz Oranlı Kredi Desteği!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre değeri 2 milyon TL'ye kadar olan sıfır ve ikinci el konutlardan birini satın almak isteyen ve bu alım için gereken fiyatın yarısı kadarını döviz hesaplarında veya fiziki altınlarında muhafaza eden vatandaşlara, 120 ay vade ve 0,89 faiz oranı karşılığında konut kredisi desteği verileceği bilgisi kaydedildi.