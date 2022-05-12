Devlet herkesi günlük 142 TL’lik ödeme karşılığında ev sahibi yapacak! 300 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL’nin aylık taksit ödemesi kaç para?

Artan hammadde fiyatları ise hem ikinci el hem de sıfır konut fiyatlarının nerede ise iki katına çıkmasına yol açtı. Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak adına birikimler yapmış olan vatandaşlar, artan konut fiyatlarına karşın hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Bir süredir destek arayışı içerisinde olan vatandaşlar, ekonomi piyasalarının olumsuz gelişmelerinden ötürü artan banka faizleri karşısında bankaların konut kredisi kampanyalarından da yararlanamayacak duruma geldiler.