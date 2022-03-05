Aidat fiyatları en yüksek ilçe Beşiktaş! İstanbul’da hangi ilçede kaç lira aidat ödeniyor?

ORTALAMA 1.674 LİRA

Alınan verilere göre, İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik konutlarda en yüksek aidatının alındığı ilçe 1.674 TL ile Beşiktaş olurken, en düşük aidat ise 300 TL ile Çatalca'da alınıyor. Sektör temsilcisi Serkan Bal, "Maliyet kalemlerindeki artışlar aidatların artmasına neden oldu. Genellikle dışarıdan hizmet alınan binalardaki yönetimlerde maliyet sıkıntıları yüksek. Çünkü güvenlik, temizlik ve bakım işletmelerinin personeli genelde asgari ücretten çalışıyor. Ücret artışı ister istemez aidatlara yansımaya başladı" diye konuştu.