32 günlük vadeli mevduat faizi aylık 5.122 TL faiz getirisi! Bankalardan ters köşe geldi! Bu bankalar yüzde 20 üzerinde veriyor

Vadeli mevduat hesaplarında dikkat çeken oranlar görülmeye başladı. Birçok banka faiz oranlarını düşürme yolunu seçerken bu üç banka yüzde 20'nin üzerinde kredi vermeye devam ediyor. TL birikimlerini en yüksek hoş geldin faizi ile katlamak isteyenler, kur korumalı TL mevduatlarından sonra yüksek mevduat getirisine sahip bu hesapları tercih etmeye başladılar. Peki, vadeli hesap faiz oranları ne kadar? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar…