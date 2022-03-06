32 günlük vadeli mevduat faizi aylık 5.122 TL faiz getirisi! Bankalardan ters köşe geldi! Bu bankalar yüzde 20 üzerinde veriyor
Türk Lirası son dönemde yaşadığı değer kaybı sonrasında yatırım aracı olarak da risk oluşturmaya başlamıştı. Bu riskin ortadan kaldırılması adına başlatılan kur korumalı TL mevduat hesapları ile vatandaşların TL'ye yönelmesi sağlandı. 2021 Aralık ayı sonrasında gelen yeni dönemde ise bankalar vadeli mevduat TL hesaplarında da yüksek oranlar vermeye başladılar. Fibabanka, Alternatif Bank ve Burgan Bank ise en yüksek faiz oranları ile dikkat çeken bankalar arasında yerini alıyor.
Vadeli mevduat hesaplarında dikkat çeken oranlar görülmeye başladı. Birçok banka faiz oranlarını düşürme yolunu seçerken bu üç banka yüzde 20'nin üzerinde kredi vermeye devam ediyor. TL birikimlerini en yüksek hoş geldin faizi ile katlamak isteyenler, kur korumalı TL mevduatlarından sonra yüksek mevduat getirisine sahip bu hesapları tercih etmeye başladılar. Peki, vadeli hesap faiz oranları ne kadar? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar…
Fibabanka Vadeli Mevduat Hesabı
Fibabanka üzerinden yeni TL Kiraz Hesap açılışlarında geçerli olmak üzere 60 günlük yükse hoş geldin faizi uygulanması hedefleniyor.
Dijital Hızlı kart oluşturma sürecinin tamamlanmasının ardından toplamda 500 TL'lik online alışveriş yapılması durumunda brüt %20,50 faiz oranlarından yararlanılması sağlanmaktadır. 32 günlük vadede ise 10.000 TL mevduat birikimini ilgili faiz oranları üzerinden değerlendirmek isteyenler, 171 TL net kazanç elde edebilecek.
Kiraz Hesap ile ayrıca birikimlerini yaparken paralarının değeri düşmeden vatandaşların harcamama yapmaları da sağlanıyor. Mobil bankacılık uygulamalarından sınırsız ve ücretsiz EFT, havale işlemleri yapılarak farklı bankacılık avantajlarından da yararlanılmasına olanak tanımaktadır.
Alternatif Bank Vadeli Mevduat Hesap Getirisi
Alternatif Bank %20,50 faiz oranı sunan ve en yüksek mevduat faiz getirisi sağlayan bankalar arasında ilk sırada yerini alıyor. VOV Hesap ile avantajlı hoş geldin faizlerinden yararlananalar, ek ürün kullanımı sayesinde de bitmeyen hoş geldin faizi fırsatından faydalanabiliyor.