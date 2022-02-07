Maaşın yanında 5.200 TL ek gelir! SSK, Bağkur'lu, yeni emekliye üç ayrı kazanım paketi: Zamlı maaş, promosyon, 2 ikramiye...

Yapılan zamlarla birlikte emekli maaşlarında taban aylığı 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu düzenleme, yeni emeklilere de uygulanacak. Yeni emekliler de ikramiyeye ve banka promosyonu imkanından yararlanabilecek. Bilindiği üzere emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Peki, yeni emekliler nelerden faydalanabiliyor? İşte emekliliğe dair tüm merak edilen sorular ve cevapları haberimizde...