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Haberler Ekonomi Maaşın yanında 5.200 TL ek gelir! SSK, Bağkur'lu, yeni emekliye üç ayrı kazanım paketi: Zamlı maaş, promosyon, 2 ikramiye...

Maaşın yanında 5.200 TL ek gelir! SSK, Bağkur'lu, yeni emekliye üç ayrı kazanım paketi: Zamlı maaş, promosyon, 2 ikramiye...

Yeni yılla birlikte emekliler için birçok kazanç kapısı açıldı. Taban aylıkları 2 bin 500 TL'ye çıkaran düzenleme, aynı zamanda yeni emekli olan vatandaşlara da uygulanacak. Aynı zamanda hem emeklilere hem de yeni emekli olanlara yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlanıyor. Bankaların bu sene duyurduğu promosyon miktarları da bir hayli artmış durumda. Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon 3 bin liraya kadar çıktı. Peki, yeni emekliler nelerden faydalanabiliyor? Yeni emekli olanlar promosyon alabiliyor mu?İşte tüm detaylar...

07.02.2022 08:23 - Son Güncelleme: 07.02.2022 08:23
Emekliye maaşın yanında 5.200 TL ek gelir! SSK, Bağkur’lu, yeni emekliye üç ayrı ödeme paketi hazır: Zamlı maaş, promosyon, 2 ikramiye...

Yapılan zamlarla birlikte emekli maaşlarında taban aylığı 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu düzenleme, yeni emeklilere de uygulanacak. Yeni emekliler de ikramiyeye ve banka promosyonu imkanından yararlanabilecek. Bilindiği üzere emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Peki, yeni emekliler nelerden faydalanabiliyor? İşte emekliliğe dair tüm merak edilen sorular ve cevapları haberimizde...

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Emekliye maaşın yanında 5.200 TL ek gelir! SSK, Bağkur’lu, yeni emekliye üç ayrı ödeme paketi hazır: Zamlı maaş, promosyon, 2 ikramiye...

Son yıllarda emekliler pek çok kazanım elde etti. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir promosyon imkanı sağlandı, taban aylıklar yükseltildi.

Emekliye maaşın yanında 5.200 TL ek gelir! SSK, Bağkur’lu, yeni emekliye üç ayrı ödeme paketi hazır: Zamlı maaş, promosyon, 2 ikramiye...

Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor.

Emekliye maaşın yanında 5.200 TL ek gelir! SSK, Bağkur’lu, yeni emekliye üç ayrı ödeme paketi hazır: Zamlı maaş, promosyon, 2 ikramiye...

Son olarak ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Emekliye maaşın yanında 5.200 TL ek gelir! SSK, Bağkur’lu, yeni emekliye üç ayrı ödeme paketi hazır: Zamlı maaş, promosyon, 2 ikramiye...

Bu düzenlemeden, mevcut emeklilerin yanı sıra yeni emekliler de yararlanacak.

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