Yargıtay'dan flaş izin kararı! Çalışan herkesi ilgilendiriyor
Çalışan herkesin belirli şartlarda ücretli ve ücretsiz kullanabileceği izinler bulunuyor. Yargıtay, kanunda tanımlanan şekilde bir mazeret olmasa dahi dürüstlük kuralı gereği mazeret sayılabilecek durumlarda işçinin yaptığı izinle ilgili derhal fesih kuralı uygulanamayacağını karara bağladı. İşte detaylar...
Yıllık izin hakkı işçinin yıllık bazda kesintisiz belirli bir süre dinlendirilmesi amacıyla getirilmiş bir haktır. Her ne kadar kanunda sonradan yapılan değişiklik ile bir parçası on günden az olmamak üzere istenilen parçaya bölünebilme imkanı getirilmiş olsa da yıllık iznin temel amacı işçinin yıllık bazda dinlendirilmesi olduğundan tatil amaçlı kullandırılması gerekmektedir.
Bununla birlikte hayat içinde herkesin farklı nedenlere ve mazeretlere dayalı izin kullanma ihtiyacı doğabilmektedir. Bu neden ve mazeretlerden bir kısmı kanun içinde yer almakta ve işçinin doğrudan hakkı olarak tanımlanmaktadır. Kanunda belirtilen mazeret izinleri, işçinin kendinden, ailesinden veya çevresinden kaynaklanan bazı durumlarda, işçinin işverenden onay almaksızın izin kullanabilmesinin yolunu açmaktadır.
EVLİLİK VE DOĞUM İZNİ
Mazeret izinleri ücretli ve ücretsiz olabilir. Ücretli mazeret izinlerinde ücret bazı durumlarda işveren, bazı durumlarda SGK tarafından ödenir. İşçiye; evlenmesi, evlat edinmesi, ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde beş gün ücretli izin verilir.
İşçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynlerden biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin verilir. Doğrudan mazeret izni sayılmamakla birlikte hamilelikte periyodik kontroller için verilen izinler, doğumdan sonra günde 1.5 saat verilen süt izni de ücretli mazeret izni niteliğindedir. Bu izinler ücreti işveren tarafından karşılanan mazeret izinleridir.
Ücreti SGK tarafından karşılanan mazeret izinleri ise hekim raporu ile verilen iki günü aşan hastalık dinlenme izinleri, tekil gebelikte 16, çoğul gebelikte 18 haftalık doğum izni, doğum izninden sonra kaçıncı doğum olduğuna bağlı olarak 60, 120, 180 gün verilen yarım günlük izinler ve evlat edinmede verilen 8 haftalık izindir. Bu izinler de mazeret izni sayılmamakla birlikte mazeret izni niteliğindedir. Bu izinlerde çalışan doğrudan ücret almamakta, mazeretine bağlı olarak SGK'dan ödenek almaktadır. Ödenek miktarı ücretinden farklı olabilmektedir.