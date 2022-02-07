Milyonlara sosyal destek rehberi: Çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya, dul ve yetime, ailelere ne ödeniyor? Prim ve fatura...

✔ YAŞLIYA 1.084 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 lira 55 kuruş oldu. Bu destekten yararlanmak için kişi başı gelir sınırı da bin 417 lira 80 kuruşa çıktı. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.



