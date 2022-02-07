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Haberler Ekonomi Milyonlara sosyal destek rehberi: Çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya, dul ve yetime, ailelere ne ödeniyor? Prim ve fatura...

Milyonlara sosyal destek rehberi: Çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya, dul ve yetime, ailelere ne ödeniyor? Prim ve fatura...

Devlet, ihtiyacı olanların yardımına sosyal destek programlarıyla koşuyor. Yaşlıdan engelliye, işsizden hastaya, çocuktan anneye kadar hemen her kesime destek var. Üstelik pek çoğu zamlandı. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
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07.02.2022 06:57 - Son Güncelleme: 07.02.2022 06:57
Milyonlara sosyal destek rehberi: Çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya, dul kalana, ailelere ne ödeniyor?​ Prim ve fatura...

İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor.

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Milyonlara sosyal destek rehberi: Çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya, dul kalana, ailelere ne ödeniyor?​ Prim ve fatura...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla vatandaşa destek sağlıyor.

Milyonlara sosyal destek rehberi: Çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya, dul kalana, ailelere ne ödeniyor?​ Prim ve fatura...

Yeni yılla birlikte pek çok destek zamlandı, yararlanmak da kolaylaştı.

Milyonlara sosyal destek rehberi: Çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya, dul kalana, ailelere ne ödeniyor?​ Prim ve fatura...

İşte vatandaşa sosyal destek rehberi:

Milyonlara sosyal destek rehberi: Çocuğa, yaşlıya, engelliye, hastaya, dul kalana, ailelere ne ödeniyor?​ Prim ve fatura...

✔ YAŞLIYA 1.084 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 lira 55 kuruş oldu. Bu destekten yararlanmak için kişi başı gelir sınırı da bin 417 lira 80 kuruşa çıktı. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor.

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