Maaşı 7.500, 8.000, 9.000 TL olan emekliler! 15.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Temmuz'a sayılı günler kala, milyonlarca emekli için 2023 yılında birçok ek gelir fırsatı ortaya çıkıyor. Emekliler zamlı maaşlarına ek olarak bayram öncesinde 2.000 liralık ikramiyeyle sevindi. Yeni emekli olanlar da bu fırsattan yararlandı. Ayrıca, bankaların promosyon kampanyalarıyla emeklilere sunulan ek gelir imkanı da dikkat çekiyor. Promosyon ödemeleri 15.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. İşte detaylar...