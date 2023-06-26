O tarihte SGK'lı olarak işe girene erken emeklilik az önce açıklandı! Emeklilik yaşı 48-49-50-55'e düştü! 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar dikkat!

Yeni emeklilik reformu için nefesler tutuldu. Torba yasa ile yaş ve prim şartı düşecek. Prim koşulu 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylelikle 1800 gün kazanılarak 5 yıl erken emekli olunabilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek. Peki, kim erken emekli olabilecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler haberimizde...