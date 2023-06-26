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Haberler Ekonomi O tarihte SGK'lı olarak işe girene erken emeklilik az önce açıklandı! Emeklilik yaşı 48-49-50-55'e düştü! 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar dikkat!

O tarihte SGK'lı olarak işe girene erken emeklilik az önce açıklandı! Emeklilik yaşı 48-49-50-55'e düştü! 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar dikkat!

Meclis'e sunulacak yeni torba yasayla birlikte, Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne düşürülecek. Bu düzenlemeyle birlikte, 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular, prim ödeme süresini 5 yıl daha azaltabilecek. Bu düzenleme aynı zamanda EYT konusunda da etkili olacak ve onları da ilgilendirecek... Peki, kimler erken emekli olabilecek? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
26.06.2023 08:44 - Son Güncelleme: 26.06.2023 08:45
Emeklilik yaşı 48-49-50-55 oldu! O tarihte SGK’lı olarak işe girene erken emeklilik az önce açıklandı! 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Primi eksik olanlar...

Yeni emeklilik reformu için nefesler tutuldu. Torba yasa ile yaş ve prim şartı düşecek. Prim koşulu 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylelikle 1800 gün kazanılarak 5 yıl erken emekli olunabilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek. Peki, kim erken emekli olabilecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

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Emeklilik yaşı 48-49-50-55 oldu! O tarihte SGK’lı olarak işe girene erken emeklilik az önce açıklandı! 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Primi eksik olanlar...

Seçimlerin hemen ardından çalışmaya başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), önemli yasaların çıkarılması için hazırlık yapıyor.

Emeklilik yaşı 48-49-50-55 oldu! O tarihte SGK’lı olarak işe girene erken emeklilik az önce açıklandı! 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Primi eksik olanlar...

Meclis'e sunulması beklenen ilk torba yasada, memurların taban maaşlarının artışı, emeklilere refah payı ödemesi ve seyyanen kademeli zam gibi konuların yasalaşması planlanıyor.

Emeklilik yaşı 48-49-50-55 oldu! O tarihte SGK’lı olarak işe girene erken emeklilik az önce açıklandı! 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Primi eksik olanlar...

Bu yasa, 5 Temmuz'da açıklanan enflasyon verilerine dayanarak hazırlanacak.

Emeklilik yaşı 48-49-50-55 oldu! O tarihte SGK’lı olarak işe girene erken emeklilik az önce açıklandı! 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Primi eksik olanlar...

6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz'da belirlendikten sonra, bu oran üzerine refah payı eklemesi yapılacak.

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