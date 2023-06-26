Araba almak isteyenler oraya akın etti! Devlet yarı fiyatına satıyor! Volkswagen GOLF 225.000 TL, Citroën C4 Picasso 165.000 TL!

Türkiye'de otomobil sahibi olmanın gerektirdiği bütçeler her geçen gün yükseliyor. Artık orta seviye sıfır araçlar 1 milyon TL sınırını aşmaya başladı. Bu durum ikinci el piyasasına da yansıyor. Meydana gelen fiyat artışı, araç ihtiyacı olanların bu ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor ve ertelemelerine sebep oluyor. Bu piyasa ortamında Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satış ilanları ile adeta araba satın almayı düşünen vatandaşların imdadına yetişiyor.