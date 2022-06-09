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Haberler Ekonomi Maaşı 2.500, 2,800, 3.000 TL olan emekliler! 4.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM'den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Maaşı 2.500, 2,800, 3.000 TL olan emekliler! 4.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM'den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Milyonlarca emekli için 2022 yılında pek çok ek gelir fırsatı bulunuyor. Temmuz ayına sayılı günler kala emekliler zamlı maaşları ile bayramda 1.100'er liralık ikramiye alacak. Ayrıca yeni emekli olanlar da bu fırsatta yararlanabilecek. Ayrıca emekliye ek gelir kapısı olan fırsatlardan birisi de promosyon olarak karşımıza çıkıyor. Bankaların yeni ayla birlikte promosyon teklifleri de yenilendi. Kampanyalarla banka promosyonu 3 bin 750 liraya kadar çıktı. Ek faydalarla birlikte kazanç 4 bin lirayı bulabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? İşte tüm merak edilenler!

takvim.com.tr
09.06.2022 17:24 - Son Güncelleme: 09.06.2022 17:24
Maaşı 2.500, 2,800, 3.000 TL olan emekliler! 4.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz. 13 milyon emekli vatandaşın Temmuz ayında zamlı maaşları belli olacak. Temmuz zammını heyecanla bekleyen emekliler için Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılacak. Kurban Bayramı'ndan önce emekli olan vatandaşlar 2022 yılında çifte ikramiye alma şansına sahip olacak. Bu da promosyonla sağlanacak. İşte tüm merak edilenler!

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Maaşı 2.500, 2,800, 3.000 TL olan emekliler! 4.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Bankaların emekli müşteri yarışı büyüdü. Kampanyalarla banka promosyonu 3 bin 750 liraya kadar çıktı. Ek faydalarla birlikte kazanç 4 bin lirayı bulabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? İşte Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi ve diğer bankaların emeklilere sunduğu promosyon avantajları...

Maaşı 2.500, 2,800, 3.000 TL olan emekliler! 4.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. Son kampanyalarla promosyon tutarları iyice arttı.

Maaşı 2.500, 2,800, 3.000 TL olan emekliler! 4.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor.

Maaşı 2.500, 2,800, 3.000 TL olan emekliler! 4.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Haziran ayı kampanyalarında 3 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlere 250 lira ödeme gibi imkanlarla toplam fayda 4 bin liraya kadar çıkabiliyor.

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