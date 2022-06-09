Maaşı 2.500, 2,800, 3.000 TL olan emekliler! 4.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM’den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı

Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz. 13 milyon emekli vatandaşın Temmuz ayında zamlı maaşları belli olacak. Temmuz zammını heyecanla bekleyen emekliler için Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılacak. Kurban Bayramı'ndan önce emekli olan vatandaşlar 2022 yılında çifte ikramiye alma şansına sahip olacak. Bu da promosyonla sağlanacak. İşte tüm merak edilenler!