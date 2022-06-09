Maaşı 2.500, 2,800, 3.000 TL olan emekliler! 4.000 TL Kurban parası verilecek! Yarın bile gidip ATM'den alabilirsiniz! Ek gelir kapısı aralandı
Milyonlarca emekli için 2022 yılında pek çok ek gelir fırsatı bulunuyor. Temmuz ayına sayılı günler kala emekliler zamlı maaşları ile bayramda 1.100'er liralık ikramiye alacak. Ayrıca yeni emekli olanlar da bu fırsatta yararlanabilecek. Ayrıca emekliye ek gelir kapısı olan fırsatlardan birisi de promosyon olarak karşımıza çıkıyor. Bankaların yeni ayla birlikte promosyon teklifleri de yenilendi. Kampanyalarla banka promosyonu 3 bin 750 liraya kadar çıktı. Ek faydalarla birlikte kazanç 4 bin lirayı bulabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor? İşte tüm merak edilenler!
Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz. 13 milyon emekli vatandaşın Temmuz ayında zamlı maaşları belli olacak. Temmuz zammını heyecanla bekleyen emekliler için Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılacak. Kurban Bayramı'ndan önce emekli olan vatandaşlar 2022 yılında çifte ikramiye alma şansına sahip olacak. Bu da promosyonla sağlanacak. İşte tüm merak edilenler!
Bankaların emekli müşteri yarışı büyüdü. Kampanyalarla banka promosyonu 3 bin 750 liraya kadar çıktı. Ek faydalarla birlikte kazanç 4 bin lirayı bulabiliyor. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? İşte Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Yapı Kredi ve diğer bankaların emeklilere sunduğu promosyon avantajları...