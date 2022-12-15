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Haberler Ekonomi Maaşa ek hemen 3500 TL, 5000 TL, 7000 TL, 7500 TL alın! O bankalar hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu belli oldu!

Maaşa ek hemen 3500 TL, 5000 TL, 7000 TL, 7500 TL alın! O bankalar hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu belli oldu!

2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu belli oldu! Bankaların emekli maaşı promosyonu rakamları ardı ardına açıklanmaya devam eder iken yeni öneriler geldi. ING, TEB, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası en yüksek promosyon veren bankalar arasında yer aldı. İşte o sayılar...

15.12.2022 10:03 - Son Güncelleme: 15.12.2022 10:03
Maaşa ek hemen 3500 TL, 5000 TL, 7000 TL, 7500 TL alın! O bankalar hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu belli oldu!

3500 TL, 5000 TL, 7000 TL, 7500 TL alın! O bankalar hodri meydan dedi! Son dakika bankalar harekete geçti. Emeklilere müjdeli haberler gelmeye başladı! Emeklilere verilecek olan yeni olanak paketleriyle birlikte promosyon imkânları da artmaya devam ediyor. Promosyon miktarlarının belli olmasıyla birlikte Akbank, Finansbank, Yapı-Kredi, Garanti BBVA, İş Bankasının sunduğu promosyon miktarları da netleşmeye başladı.

Yapıkredi

Yapıkredi Bankası emeklilere sunduğu yüksek promosyon miktarlarıyla son zamanlarda ilgiyleri üstüne çekmeyi sağlıyor.

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Maaşa ek hemen 3500 TL, 5000 TL, 7000 TL, 7500 TL alın! O bankalar hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu belli oldu!

Sunulan olanaklarla 7500 TL tutarında bir emekli promosyon destek ödemesinin vatandaşlara yansıtılması bekleniyor. Yapıkredi Bankası'nın bu promosyonuyla emekliklere mühim bir katkıda bulunacağı düşünülüyor.

Maaşa ek hemen 3500 TL, 5000 TL, 7000 TL, 7500 TL alın! O bankalar hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu belli oldu!

TEB

Türkiye Ekonomi Bankası bağlamında emeklilere özel imkânlar dahilinde sunulacak olan destek olanaklarının avantajlı bir hizmet olanağı dahilinde sunulmasıyla 5500 TL promosyon destek ödemesinin vatandaşlara sunulması bekleniyor.

Maaşa ek hemen 3500 TL, 5000 TL, 7000 TL, 7500 TL alın! O bankalar hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu belli oldu!

Finansbank

QNB ailesi emekli promosyon miktarlarını yükseltme kararı alarak emekli promosyon miktarlarıyla birlikte fiyatlar 6000 TL bandına yükseltildi.

Maaşa ek hemen 3500 TL, 5000 TL, 7000 TL, 7500 TL alın! O bankalar hodri meydan dedi! 2022 Aralık ayı en yüksek maaş promosyonu belli oldu!

Sonuç olarak vatandaşlara 6000 TL tutarında promosyon desteğini QNB şubelerinden alabilecekler.

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