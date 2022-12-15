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Haberler Ekonomi Vatandaşlar akın etti! Altını doları bozdurup onu alın dedi! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Yatırımcılar ters köşe oldu! Güncel altın fiyatları

Vatandaşlar akın etti! Altını doları bozdurup onu alın dedi! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Yatırımcılar ters köşe oldu! Güncel altın fiyatları

Altın piyasası son zamanlarda olabildiğince ilgi çeken piyasanın en başında geliyor. Altın yatırımcıları uzun bir müddet yükseliş beklentisi içinde oldular. Altın fiyatları haftanın dördüncü prosedür gününe aşağı yönlü başladı. Dün Fed Faiz kararı duyuruldu ve karar ardından altın fiyatları bir ismim geri attı. Yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler güncel altın fiyatlarının ne kadar bulunduğunu merak ediyor. Fed faiz kararı evveli gram altın 1100 TL seviyesine kadar yükselirken karar sonrasında gram altın 1080 TL seviyelerine geri döndü.

takvim.com.tr
15.12.2022 09:57 - Son Güncelleme: 15.12.2022 09:58
Vatandaşlar akın etti! Altını doları bozdurup onu alın dedi! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Yatırımcılar ters köşe oldu! Güncel altın fiyatları

Finans piyasaları eksperi İslam Memiş, yakın tarihte altının gram fiyatını 1.100 lira beklediğini belirtti. Memiş ilaveten İngiliz Sterlini alım fırsatını da açıkladı. İslam Memiş, altının yeni bir rekora işaret ederek olumlu bir hafta geçirdiğini belirtti. YouTube kanalında yayınladığı videoda 1.100 rakamına işaret etti. Memiş, piyasanın önümüzdeki zamanlarda nasıl biçimleneceğine dair ilgi çekici açıklamalar yaptı.

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Vatandaşlar akın etti! Altını doları bozdurup onu alın dedi! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Yatırımcılar ters köşe oldu! Güncel altın fiyatları

Borsa performansını dşayetlendiren Memiş, şöyle dedi:

"Bir revizyon bekliyoruz ve biraz daha devam etmesi lüzumiyor.Borsadaki aşağı yönlü revizyon hareketi bu manaya gelmiyor.Fiyatlar düşmeye devam etmekte.

Vatandaşlar akın etti! Altını doları bozdurup onu alın dedi! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Yatırımcılar ters köşe oldu! Güncel altın fiyatları

Dolar kuru 18.63'te ekranda, Serbest piyasada açık pazarda 18,70-72 lira, Euro TL 19,54-60 lira arasında değişiyor. Euro dollar'ın paritesi 1.0472'dir. Onarımdan sonra düzeleceğini düşünüyorum. Brent Barrel 83-90 aralığında devamlılık sağlamaya çalışıyor. Trend yukarıya yönlü"

Vatandaşlar akın etti! Altını doları bozdurup onu alın dedi! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Yatırımcılar ters köşe oldu! Güncel altın fiyatları

İslam Memiş de altın ile alakalı umut dolu açıklamalar yaparak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Memiş, önümüzdeki hafta Gram Altın fiyatından da bahsetti.

Vatandaşlar akın etti! Altını doları bozdurup onu alın dedi! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Yatırımcılar ters köşe oldu! Güncel altın fiyatları

1100 seviyelerini görebilir

Altın fiyatının ons başına 1.783 dolar civarında bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, Teknik olarak alttaki sayılar 1.780 dolar ile 1.815 dolar arasında. Yine 1.780 dolar teknik destek düzeyi dönemde.

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