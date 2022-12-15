Vatandaşlar akın etti! Altını doları bozdurup onu alın dedi! 2023 yılında servet sahibi yapacak! Yatırımcılar ters köşe oldu! Güncel altın fiyatları
Altın piyasası son zamanlarda olabildiğince ilgi çeken piyasanın en başında geliyor. Altın yatırımcıları uzun bir müddet yükseliş beklentisi içinde oldular. Altın fiyatları haftanın dördüncü prosedür gününe aşağı yönlü başladı. Dün Fed Faiz kararı duyuruldu ve karar ardından altın fiyatları bir ismim geri attı. Yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler güncel altın fiyatlarının ne kadar bulunduğunu merak ediyor. Fed faiz kararı evveli gram altın 1100 TL seviyesine kadar yükselirken karar sonrasında gram altın 1080 TL seviyelerine geri döndü.
Finans piyasaları eksperi İslam Memiş, yakın tarihte altının gram fiyatını 1.100 lira beklediğini belirtti. Memiş ilaveten İngiliz Sterlini alım fırsatını da açıkladı. İslam Memiş, altının yeni bir rekora işaret ederek olumlu bir hafta geçirdiğini belirtti. YouTube kanalında yayınladığı videoda 1.100 rakamına işaret etti. Memiş, piyasanın önümüzdeki zamanlarda nasıl biçimleneceğine dair ilgi çekici açıklamalar yaptı.
İslam Memiş de altın ile alakalı umut dolu açıklamalar yaparak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Memiş, önümüzdeki hafta Gram Altın fiyatından da bahsetti.
1100 seviyelerini görebilir
Altın fiyatının ons başına 1.783 dolar civarında bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, Teknik olarak alttaki sayılar 1.780 dolar ile 1.815 dolar arasında. Yine 1.780 dolar teknik destek düzeyi dönemde.