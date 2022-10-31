🚗Litresi 21 TL’yi aşacak! Benzine, Motorine ZAM! Kasım ayı EPGİS Brent Petrol akaryakıt fiyat LİSTESİ güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

71 KURUŞLUK ZAM YOLDA

Sektör kaynakları tarafından verilen bilgiye göre, benzine yine zam geliyor. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresine 71 kuruşluk zam yapılacak. Yapılan zam sonrası fiyatlar yeniden 21 liraya ulaşacak.