TOGG özellikleri neler? 0-100 kaç saniye? TOGG OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ ve FİYAT LİSTESİ 2022! Renkleri, motoru, şarj gücü, C-Sedan, C-X Coupe, C-SUV...
Yerli otomobil Togg dün banttan indi. Türkiye'nin otomobili Togg'un üretileceği fabrika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Togg'la ilgili en çok merak edilen konuların başında özellikleri geliyor. Peki TOGG özellikleri neler? 0-100 kaç saniye? İşte TOGG OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ ve FİYAT LİSTESİ 2022! Renkleri, motoru, şarj gücü, C-Sedan, C-X Coupe, C-SUV...
Türkiye'nin otomobili Togg'da ilk üretim banttan indi. Özellikleri merak edilen TOGG hakkında tüm merak edilenlere bu içeriğimizde yer verdik. TOGG arabalarında her renge Türkiye ile ilgili bir isim verildi. TOGG'da siyah oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını yansıtırken, gri kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını yansıtıyor. Togg'da toprak ve kum beji Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini yansıtırken, beyaz Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını yansıtıyor. Peki TOGG OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ 2022 neler? TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG özellikleri, renkleri, açılımı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
''Dünyada nereye giderseniz gidin Türk markalarıyla karşılacaksanız. İnşallah Togg da önümüzdeki dönemde prestijli bir Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecek. Artık milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir dediğimizde milletimiz de yanımızda yer aldı. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, ta Başbakanlığım döneminde hep babayiğitlere davet çıkardım.
Çünkü biliyordum ki bu ülkede evelallah bu işi üstlenecek babayiğitler var. Sonunda oldu. Her çabamız gibi buna da dudak bükenler yok muydu? Vardı. Hatta daha da ileri gidip 'Yerli otomobil üretmek intihardır.' diyenleri gördüm. Ancak biz kararımızdan taviz vermeyerek bu projeyi hayata geçirecek babayiğitleri aramayı sürdürdük.
İŞTE TOGG'UN ÖZELLİKLERİ!
TOGG içinde bir çok özelliği barındırıyor ve bir araçtan dha fazlasını sunuyor. Holografik asistan teknolojisi ile sürücü, gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmadan gösterge ekranında verilen bilgilere erişiminin dışında yol ve çevresel faktörler hakkında da detaylı bilgi edinebilecek. Otomobil park etme gibi birçok işlemi sürücüye gerek kalmadan kendi yapabilecek.