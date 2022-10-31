TOGG özellikleri neler? 0-100 kaç saniye? TOGG OTOMOBİL ÖZELLİKLERİ ve FİYAT LİSTESİ 2022! Renkleri, motoru, şarj gücü, C-Sedan, C-X Coupe, C-SUV...

Çünkü biliyordum ki bu ülkede evelallah bu işi üstlenecek babayiğitler var. Sonunda oldu. Her çabamız gibi buna da dudak bükenler yok muydu? Vardı. Hatta daha da ileri gidip 'Yerli otomobil üretmek intihardır.' diyenleri gördüm. Ancak biz kararımızdan taviz vermeyerek bu projeyi hayata geçirecek babayiğitleri aramayı sürdürdük.