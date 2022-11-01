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Haberler Ekonomi Her ay düzenli emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa PTT'den nakit desteği alacaksınız! Biraz evvel belli oldu!

Her ay düzenli emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa PTT'den nakit desteği alacaksınız! Biraz evvel belli oldu!

PTT'den nakit desteği alacaksınız! Biraz evvel belli oldu! PTT emekli kişilerin nakit ihtiyacına destek vermek hedefiyle özel bir kampanya hazırladı. Fakat şimdilik kampanya ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat gelişen zamanlarda resmi açıklamanın gelmesi beklenmektedir. Uzmanların düşüncelerine göre bu kampanyanın yılsonuna kadar devam etmesi beklenmektedir.

takvim.com.tr
01.11.2022 09:08 - Son Güncelleme: 01.11.2022 09:09
Her ay düzenli emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa PTT’den nakit desteği alacaksınız! Biraz evvel belli oldu!

2022 senesi itibari ile emekli maaşlarına zam yapıldı. Şu an bağlamında en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Fakat gıda maddelerine gelen zamlar sonrası emekli maaşları yetmemeye başladı. Bu amaçla PTT emekli kişilerin nakit ihtiyacına destek vermek hedefiyle özel bir kampanya hazırladı.

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Her ay düzenli emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa PTT’den nakit desteği alacaksınız! Biraz evvel belli oldu!

PTT'den emekliye özel tüketici kredi alabilmek isteyen çoğu vatandaş müracaat seçeneklerini araştırmaktadır.

Her ay düzenli emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa PTT’den nakit desteği alacaksınız! Biraz evvel belli oldu!

Bu krediye müracaat gerçekleştirmek isteyen emeklilerin ilk olarak kimlik numaralarını ve doğum tarihlerini 3050'ye kısa mesaj atması gerekmektedir.

Her ay düzenli emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa PTT’den nakit desteği alacaksınız! Biraz evvel belli oldu!

Kısa mesaj gönderen adayların müracaat değerlendirmeleri ise aynı gün bağlamında sonuçlanmaktadır.

Her ay düzenli emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa PTT’den nakit desteği alacaksınız! Biraz evvel belli oldu!

Krediden faydalanabilmek için ise adayların kredi notlarının yüksek olması aranan en mühim şartlardan bir tanesidir. Öte yandan adaylardan bankalardan maaş uyuşma koşulu da aranmamaktadır.

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