Her ay düzenli emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa PTT’den nakit desteği alacaksınız! Biraz evvel belli oldu!

2022 senesi itibari ile emekli maaşlarına zam yapıldı. Şu an bağlamında en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Fakat gıda maddelerine gelen zamlar sonrası emekli maaşları yetmemeye başladı. Bu amaçla PTT emekli kişilerin nakit ihtiyacına destek vermek hedefiyle özel bir kampanya hazırladı.