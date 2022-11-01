Her ay düzenli emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa PTT'den nakit desteği alacaksınız! Biraz evvel belli oldu!
PTT'den nakit desteği alacaksınız! Biraz evvel belli oldu! PTT emekli kişilerin nakit ihtiyacına destek vermek hedefiyle özel bir kampanya hazırladı. Fakat şimdilik kampanya ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat gelişen zamanlarda resmi açıklamanın gelmesi beklenmektedir. Uzmanların düşüncelerine göre bu kampanyanın yılsonuna kadar devam etmesi beklenmektedir.
01.11.2022 09:08 - Son Güncelleme: 01.11.2022 09:09
2022 senesi itibari ile emekli maaşlarına zam yapıldı. Şu an bağlamında en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Fakat gıda maddelerine gelen zamlar sonrası emekli maaşları yetmemeye başladı. Bu amaçla PTT emekli kişilerin nakit ihtiyacına destek vermek hedefiyle özel bir kampanya hazırladı.
PTT'den emekliye özel tüketici kredi alabilmek isteyen çoğu vatandaş müracaat seçeneklerini araştırmaktadır.