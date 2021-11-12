Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! 196.000 TL altı sıfır otomobil fiyat tablosu! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen'den kampanya yağmuru!

Sıfır araba otomobil fiyatlarında yeni kampanyalar duyuruluyor. Bazı modellerde 5-10 bin TL'ye kadar indirim var. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmektedir. En ucuz arabalarda kampanya sürüyor. Fiyatları inceleyip araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere uğruyor. Citroen, Fiat, Opel, Hyundai, Toyota sıfır araba fiyat listesi araba alacaklar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda araba alacak kişiler modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek.