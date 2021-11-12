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Haberler Ekonomi Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! 196.000 TL altı sıfır otomobil fiyat tablosu! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen'den kampanya yağmuru!

Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! 196.000 TL altı sıfır otomobil fiyat tablosu! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen'den kampanya yağmuru!

196.000 TL altı sıfır otomobil listesi! Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen'den kampanya yağmuru başladı. Sıfır araba almak isteyenlerin çoğu markaların internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyaları takip ediyor. Bu nedenle Kasım 2021 Fiat, Toyota, Ford, Honda, Volkswagen, Dacia, Opel, Peugeot sıfır araba fiyatları, otomobil alacak olanlar tarafından sık sık araştırılıyor. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaktadır.

12.11.2021 08:53 - Son Güncelleme: 12.11.2021 08:54
196.000 TL altı sıfır otomobil listesi! Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen’den kampanya yağmuru!

Sıfır araba otomobil fiyatlarında yeni kampanyalar duyuruluyor. Bazı modellerde 5-10 bin TL'ye kadar indirim var. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmektedir. En ucuz arabalarda kampanya sürüyor. Fiyatları inceleyip araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere uğruyor. Citroen, Fiat, Opel, Hyundai, Toyota sıfır araba fiyat listesi araba alacaklar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda araba alacak kişiler modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
196.000 TL altı sıfır otomobil listesi! Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen’den kampanya yağmuru!

Fiat Egea

175 bin 900 lira-195 bin 900 lira

196.000 TL altı sıfır otomobil listesi! Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen’den kampanya yağmuru!

Fiat Panda

(Urban donanım paketine sahip versiyonu)

193 bin 900 lira

196.000 TL altı sıfır otomobil listesi! Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen’den kampanya yağmuru!

Fiat Fiorino

Fiyatı 145 bin 900 liradan başlıyor.

196.000 TL altı sıfır otomobil listesi! Listeye bakmayan fırsatı kaçırır! Fiat, Ford, Hyundai, Kia, Citroen’den kampanya yağmuru!

Renault Clio

Yeni Clio'nun Joy 1.0 Sce donanım paketi 190 bin lira

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