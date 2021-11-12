SGK'ya başvuran hayaline kavuşuyor! 15 formülle erken emekli olabilirsiniz! Emeklilik yaşı öne çekiliyor: 4C'liler, 1416 sayılı kanun, part- time çalışanlar...

Emeklilik her çalışanın beklediği süreçlerden biridir. Bilindiği üzere emeklilik için bazı şartlar dikkate alınıyor. Bunlar sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim olarak karşımıza çıkıyor. Bu 3 koşula bakılarak emeklilik hesaplama işlemleri yapılıyor. Ancak hesaplama sonucu çıkan tarihten daha erken emekli olabilme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Vatandaşlar aracıyla en çok yanıt aranan sorulardan birisi de "Ne zaman emekli olabilirim?" sorusu. İş hayatındaki milyonlarca vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emekli olmanın yollarını arıyor. Haberimizde erken emeklilik için 15 formüle yer verdik. İşte tüm merak edilenler!