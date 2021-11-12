Tek tek personel ilanları yayınlanıyor! 60 bin - 150 bin sterlin arasında maaş verilecek! Kariyerinde yeni bir arayışa çıkanlar için büyük fırsat...

Teknoloji şirketleri tarafından yeni çıkan trendleri yakalayabilecek veri setlerini analiz edebilecek çalışanlara ihtiyaç duyulmaya başlandı. Kariyerinde yeni bir basamak yakalamak isteyenler için büyük fırsat niteliğinde sunulan bu iş kolu için talepler her geçen gün artmaya başladı. Maaşların oldukça yüksek olduğu veri bilimci mesleği geleceğin en popüler meslekleri arasında yer alacak. Uzmanlar çalışanların maaşlarının yıllık brüt 60 ila 150 bin sterlin arasında olduğunu aktarıyor. Peki veri bilimci nedir, nasıl olunur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!