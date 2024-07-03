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Liste geldi: 3 Temmuz en yüksek promosyon veren banka hangisi? Promosyona temmuz zammı! İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, ING...

Emekli vatandaşlar için heyecanla beklenen Temmuz ayı yaklaşıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla birlikte, bankaların emekli promosyonlarında da hareketlenme öngörülüyor. Enflasyon karşısında promosyonların güncellenmesi, emeklilerin alım gücünü korumak adına büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 07:49 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:53
Liste geldi: 3 Temmuz en yüksek promosyon veren banka hangisi? Promosyona temmuz zammı! İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, ING... 1

Emekli vatandaşlar için Temmuz ayı, merakla beklenen maaş zammının yanı sıra emekli promosyonlarında da hareketlilik sinyalleri veriyor. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında, maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, promosyonlarda da rekor bir artış bekliyor. Peki bankalar bu beklentiye nasıl yanıt verecek? Henüz resmi bir açıklama gelmese de mevcut kampanyalar ve uzman görüşleri, ipuçlarını şimdiden sunuyor.

Liste geldi: 3 Temmuz en yüksek promosyon veren banka hangisi? Promosyona temmuz zammı! İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, ING... 2

20 Bin TL Sınırı Aşılabilir mi?

İşte Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, ING, Denizbank, Fibabanka, QNB Finansbank, Türkiye Finans, Vakıfbank ve Akbank'ın güncel emekli promosyon tekliflerinin detayları:

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor.
Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı sağlıyor.
Halkbank: Emekli maaşına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor.
İş Bankası:12.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

Liste geldi: 3 Temmuz en yüksek promosyon veren banka hangisi? Promosyona temmuz zammı! İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, ING... 3

ING:18.000 TL'ye varan promosyonla dikkat çekiyor.
Denizbank: 12.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sağlıyor.
Fibabanka: 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor.

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