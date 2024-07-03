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Yeni rakamlar belli oldu! 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım, SED, dul yetim maaşı kaç TL oldu 2024? Hemen kontrol edin!

Milyonlarca vatandaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisini büyük bir merakla bekliyor. Bu veri, özellikle memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yapılacak artışlar için kritik önem taşıyor. Aynı zamanda sosyal ödemelerde de artış beklentisi var.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 09:52 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:52
Yeni rakamlar belli oldu! 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım, SED, dul yetim maaşı kaç TL oldu 2024? Hemen kontrol edin! 1

Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zamlarıyla birlikte birçok sosyal yardım ödemesi de artış gösterecek. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve engelli maaşları da zamlanacak. İşte zam sonrası yeni rakamlar...

Yeni rakamlar belli oldu! 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım, SED, dul yetim maaşı kaç TL oldu 2024? Hemen kontrol edin! 2

Milyonların gelirinde artış için geri sayım başladı. Sadece memurların, emeklilerin değil, pek çok kesimin geliri artacak. Yarın açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak memur zammı; sosyal destek ödemelerine, çalışanların kıdem tazminatının tavanına, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak.

Yeni rakamlar belli oldu! 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım, SED, dul yetim maaşı kaç TL oldu 2024? Hemen kontrol edin! 3

Memur zammı, yüzde 10 olarak belirlenen artışa enflasyon farkı eklenerek hesaplanacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı, bu farkı gösterecek.

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