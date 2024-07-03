Yeni rakamlar belli oldu! 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım, SED, dul yetim maaşı kaç TL oldu 2024? Hemen kontrol edin!

Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zamlarıyla birlikte birçok sosyal yardım ödemesi de artış gösterecek. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve engelli maaşları da zamlanacak. İşte zam sonrası yeni rakamlar...

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Milyonların gelirinde artış için geri sayım başladı. Sadece memurların, emeklilerin değil, pek çok kesimin geliri artacak. Yarın açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak memur zammı; sosyal destek ödemelerine, çalışanların kıdem tazminatının tavanına, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak.

