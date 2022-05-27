Lav gibi patladı infilak edecek! 30 günde 1.721 TL net getirisi var! 32 günlük vadeli mevduat kazancına enflasyon ayarı! Ziraat, Halkbank, İNG, QNB...
Birikmiş parası olanlar yaşadı! Parası olan kişiler katbekat mevduat hesaplarıyla birlikte ekstra kazanç sağlayabilir. Mevduat hesapları son zamanlarda bir çok bireyin tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak biliniyor ve karşımıza çıkıyor. Yaz aylarının gelmesiyle eş güdümlü parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen fert sayısında artış yaşanmaya başladı. Ek olarak bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar detaylı avantajlı tekliflerini tek tek sundu. Araştıranlar amacıyla yazımızda tüm oranları derledik!
27.05.2022 18:56 - Son Güncelleme: 27.05.2022 18:56
30 günde 1.721 TL net getirisi var! 32 günlük vadeli mevduat kazancına enflasyon ayarı geldi! Bankaların yüksek mevduat faiz oranlarından yararlanarak TL birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar en yüksek faiz oranlarına sahip bankaları araştırmaya başladı. %20,50'ye kadar yükselen faiz oranları sayesinde, en düşük mevduat TL yatırımı için bile cazip faiz kazancı sağlanıyor. Alternatif Bank ise en yüksek faiz oranı ile dikkat çeken bankalar arasında yerini alıyor.