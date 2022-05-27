Lav gibi patladı infilak edecek! 30 günde 1.721 TL net getirisi var! 32 günlük vadeli mevduat kazancına enflasyon ayarı! Ziraat, Halkbank, İNG, QNB...

30 günde 1.721 TL net getirisi var! 32 günlük vadeli mevduat kazancına enflasyon ayarı geldi! Bankaların yüksek mevduat faiz oranlarından yararlanarak TL birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar en yüksek faiz oranlarına sahip bankaları araştırmaya başladı. %20,50'ye kadar yükselen faiz oranları sayesinde, en düşük mevduat TL yatırımı için bile cazip faiz kazancı sağlanıyor. Alternatif Bank ise en yüksek faiz oranı ile dikkat çeken bankalar arasında yerini alıyor.