Emeklilik dilekçesini bu tarihte vereceksiniz! 45-46-47’lik yaşa takılanların ayağını yerden kesecek müjde! Yaş sınırıyla EYT hesabı!

EYT son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılan EYT'li bireyler hemen hemen her gün hükümet kanadından yapılan açıklamaları inceliyor ve nasıl bir yol izleneceği konusunda araştırma içerisindeler. Emekli olmak için prim şartı ile çalışma gün şartlarını tamamlayan EYT'li vatandaşlar yaş şartının da dolmasını bekliyorlar. Bu kapsamda işe giriş tarihi, doğum tarihi gibi etmenler bu süreçte etkili oluyor. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. Peki, EYT çıkarsa ne zaman emekli olunur? EYT çıkacak mı? İşte son gelişmeler haberimizde!