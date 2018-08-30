Latinler’in Türkiye ilgisi artıyor: En çok Arjantinli ve Brezilyalı geliyor

Türkiye'ye Latin Amerika ülkelerinden gelenlerin sayısında artışlar yaşanıyor. Özellikle Güney Amerika'dan bu yılın ilk yedi ayında gelenler yüzde 74.23 artışla 138 bin 493'e yükseldi. Latin Amerika'dan en çok gelenler ise 41 bin ile Arjantin ve Brezilya vatandaşlarından oluştu.

30 Ağustos 2018 Perşembe, 11:16:14 Güncelleme: 11:35:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





