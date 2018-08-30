Latinler’in Türkiye ilgisi artıyor: En çok Arjantinli ve Brezilyalı geliyor
Türkiye'ye Latin Amerika ülkelerinden gelenlerin sayısında artışlar yaşanıyor. Özellikle Güney Amerika'dan bu yılın ilk yedi ayında gelenler yüzde 74.23 artışla 138 bin 493'e yükseldi. Latin Amerika'dan en çok gelenler ise 41 bin ile Arjantin ve Brezilya vatandaşlarından oluştu.
30 Ağustos 2018 Perşembe, 11:16:14 Güncelleme: 11:35:10
Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, "Buralara dönük uzun yıllardır çalışmalar var. Latin ülkelerinden gelişlerdeki artışın nedenlerinden bir tanesi Türk Hava Yolları'nın Güney Amerika ülkelerine koyduğu seferlerin çok büyük etkisi var. Latinlerin bu aralar Kapadokya'ya ilgisi var. İnanç turizmine gelenler var. İstanbul başta olmak üzere Efes ilgilerini çekiyor" dedi.
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