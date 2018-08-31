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Son dakika: Emekliye zam müjdesi! Güncel emekli maaşları ne kadar?

Tüm emekliler Ocak zammının oranını merakla beklerken, 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapılacak. Düşük emekli maaşları seyyanen zamla bin liraya tamamlanacak

31 Ağustos 2018 Cuma, 02:56:32 Güncelleme: 03:25:01
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Son dakika: Emekliye zam müjdesi! Güncel emekli maaşları ne kadar?

Temmuz'da maaşları artan emekliler bir sonraki zammı Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay müjdesini verdiği seyyanen zam 100 gün içerisinde hayata geçirilecek. Düzenleme ile düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. .

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Son dakika: Emekliye zam müjdesi! Güncel emekli maaşları ne kadar?

100 günlük süre Kasım ayı içerisinde dolacak. Bu tarihe kadar seyyanen zam düzenlemesi gerçekleştirilecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak..

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Son dakika: Emekliye zam müjdesi! Güncel emekli maaşları ne kadar?

ÇİFTE ARTIŞ
Eğer düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, emekliler hemen seyyanen zammı alacak, ardından Ocak artışından yararlanacak. İyileştirme Ocak'ta yürürlüğe girerse de emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak.

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Son dakika: Emekliye zam müjdesi! Güncel emekli maaşları ne kadar?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre, ekonomistler bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6.67 olacağını tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, bu emeklilerin önce maaşları bin liraya tamamlanacak, ardından da yüzde 6.67 zam yansıtılacak..

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Son dakika: Emekliye zam müjdesi! Güncel emekli maaşları ne kadar?

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