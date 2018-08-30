Son dakika:Emekliye zam müjdesi! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

2 FARKLI TAHMİN

Toplu sözleşmeye göre; memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta, yüzde 4 zam ve 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda 12.5-14.3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklileri yüzde 0.37 enflasyon farkı alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 243 liraya çıkacak. Merkez'in anketinden ise, 2018 enflasyon tahmini yüzde 16.45 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak zammı yüzde 3.17 enflasyon farkıyla 7.17'ye ulaşacak. En düşük aylık 2 bin 304 lira 3 kuruşa çıkacak.