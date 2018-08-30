Son dakika:Emekliye zam müjdesi! Güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Emeklilerin maaşı Ocak'ta değişecek. Enflasyon tahminlerine göre; memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.37 ya da yüzde 7.17 olacak. En düşük aylık 2 bin 304 lirayı aşabilecek
2 FARKLI TAHMİN
Toplu sözleşmeye göre; memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta, yüzde 4 zam ve 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verilecek. Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda 12.5-14.3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklileri yüzde 0.37 enflasyon farkı alacak. En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 243 liraya çıkacak. Merkez'in anketinden ise, 2018 enflasyon tahmini yüzde 16.45 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak zammı yüzde 3.17 enflasyon farkıyla 7.17'ye ulaşacak. En düşük aylık 2 bin 304 lira 3 kuruşa çıkacak.
YAZIN YAYINLAYALIM
TATİL İMKANI
Yazın sonuna yaklaştık ancak henüz tatil yapamadık. Emeklilere ucuz tatil imkanı için Turizm Bakanlığı'nın çalışma yaptığını duymuştuk. Ancak henüz sonuç alamadık. Uygun fiyatlarla ve taksitle tatil imkanı sağlanırsa, yılın hangi ayı olursa olsun hava değişimi imkanı elde etmiş oluruz.
Mehmet TÜKENMEZ
MAAŞIMDAN HER AY İLAÇ PARASI KESİLİYOR
SSK emeklisiyim. Yaşım nedeniyle son yıllarda sağlık masraflarım arttı. Hem belli aralıklarla doktora gidiyorum hem de sürekli kullandığım ilaçlar var. Emeklilerin maaşlarından ilaç ve hastane payı kesintisinin kaldırılmasını istiyoruz. Zaten masraflarımız çok yüksek.
Şerafettin UYSAL