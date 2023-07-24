Kuyumculardan hedefi 12’den vuran gram altın duyurusu! 1.975 TL fiyatını tarihiyle beraber açıkladılar! Vatandaşlar Kapalıçarşı’ya akın etti!

Kuyumculara göre, çift taraflı destek alacak olan gram altının yükselişlerinin katmerli olması muhtemel. Yılın geri kalanında, ons altın tarafından daha fazla destek alınması bekleniyor ve bu durum gram altın fiyatlarının daha da yükselmesine olanak sağlayacak. Tevfik, bu yıl sonuna gelinmeden gram altında 1.975 TL rakamını görmeyi beklediğini ve 2.000 TL üzerine çıkmasının büyük bir sürpriz olmayacağını düşünüyor.