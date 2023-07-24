Kuyumculardan hedefi 12'den vuran gram altın duyurusu! 1.975 TL fiyatını tarihiyle beraber açıkladılar! Vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti!
Altın piyasası, son günlerde oldukça dikkat çekici gelişmelere sahne oluyor. Yatırımcılar, kazanç tablolarını yükseltmiş olsalar da gelecekteki durum hakkında büyük bir merak içerisindeler. Bu süreçte, altın piyasasının nabzını en iyi tutanların kuyumcular olduğu biliniyor. Kuyumcular, altınla yatıp kalkanlar olarak piyasada önemli tüyoları paylaşabiliyor ve bu tüyoları doğru yorumlayarak altın yatırımcıları kazançlarına kazanç ekliyorlar.
Altın piyasası, ABD ekonomisine bağlı olarak son derece hareketli bir dönem yaşıyor. ABD ekonomisine dair yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Son günlerde altın piyasasının yönünü belirlemek için bir işaret fişeği bekleniyordu ve bu işaret fişeği, ABD enflasyonunun tahminlerin altına inmesi ve FED'in enflasyon hedefine yaklaşması oldu.
FED üyelerinin gelecekte yapacakları faiz artırımlarına dair belirsizliklerin yanı sıra bu olumlu gelişme, altın piyasasına olumlu bir ivme kazandırdı. Ons altın ve gram altın fiyatları, pozitif bir görünüm sergiledi ve önemli seviyelerde kapandı.
Gram Altın Artarak Yükselecek
Kuyumculardan gelen gram altın yorumları, yatırımcıları umutlandırıyor. Kapalıçarşı esnafları, gram altının fiyatlarının yükseleceğini müşterilere bildirerek onların kısa sürede kar elde etmelerini sağladıklarını belirtiyor. Esnaflar, kazançların burada bitmeyeceğini ve gram altının bundan sonra artarak yükseleceğini vurguluyor. Gram altın yatırımcılarını büyük sürprizlerin beklediğini ifade ediyor.
Yıl Sonunda Olası Hedefler
Kuyumcu esnafları ise ise gram altın fiyatlarını yorumlarken, iki önemli veriye dikkat çekiyor. İlk olarak, ons altın tarafından gelecek destekle ilgili beklentisini paylaşıyor. İkinci olarak, dolar kuruyla ilgili kontrollü bir fiyat artışının beklentisini dile getiriyor.
Kuyumculara göre, çift taraflı destek alacak olan gram altının yükselişlerinin katmerli olması muhtemel. Yılın geri kalanında, ons altın tarafından daha fazla destek alınması bekleniyor ve bu durum gram altın fiyatlarının daha da yükselmesine olanak sağlayacak. Tevfik, bu yıl sonuna gelinmeden gram altında 1.975 TL rakamını görmeyi beklediğini ve 2.000 TL üzerine çıkmasının büyük bir sürpriz olmayacağını düşünüyor.