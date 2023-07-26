Kuyumcular altın fiyatlarına rakam verdi! İslam Memiş işaret fişeğini çaktı! Gram altın bu fiyatı görecek! 14-18-24 ayar gram altın bilezik fiyatları kaç para?

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de açıklanan haziran ayı enflasyonunun beklenenden düşük gelmesi, altın piyasasında sert yükselişlere neden oldu. ABD ekonomisine dair olumlu verilerin gelmesiyle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 26 Temmuz'daki toplantısında politika faizini son defa 25 baz puan artıracağı beklentileri güçlendi. Altın piyasasında son dönemde oldukça karmaşık bir fiyatlama süreci yaşanmaktadır. Ons altın fiyatlarında dar bir bant aralığında sıkışmışlık gözlenirken, gram altında ise dolar kuru desteğinin etkisiyle oldukça yüksek fiyatlar görülmüştür.
Pek çok yatırımcı tarafından yakından takip edilen ons altın, geçtiğimiz hafta perşembe günü 1987 dolara çıkarak 2 ayın zirvesine ulaştı. Ancak, perşembe günü ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ons altında hızlı bir düşüş yaşandı.
Altının Tepki Verdiği Durumlar
Altın fiyatlarının, ABD dolarının düşüşüne göre yükseldiği gözlemleniyor. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde, doların alımında önemli miktarda güç görüldüğü de belirtiliyor. Bu durum altın yatırımcıları için dikkat gerektiren bir konu olarak öne çıkıyor. Altının, doların seyrine karşı tepkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek, kazanç fırsatlarını kaçırmamak açısından önem taşıyor.
İslam Memiş'in Altın Tahmini
Ekonomist İslam Memiş, 26 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak olan FED faiz kararının altın fiyatları üzerinde büyük etkisi olacağına dikkat çekiyor. Memiş'e göre, bu karar altın piyasasında "Kıyamet koparacak bir yükselişe" neden olacak. Yatırımcıları bu duruma karşı uyararak, altın pozisyonlarını gözden geçirmeleri gerektiğini ifade ediyor.