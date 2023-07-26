1 Kuyumcular altın fiyatlarına rakam verdi! İslam Memiş işaret fişeğini çaktı! Gram altın bu fiyatı görecek! 14-18-24 ayar gram altın bilezik fiyatları kaç para? Pek çok yatırımcı tarafından yakından takip edilen ons altın, geçtiğimiz hafta perşembe günü 1987 dolara çıkarak 2 ayın zirvesine ulaştı. Ancak, perşembe günü ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ons altında hızlı bir düşüş yaşandı.

2 Kuyumcular altın fiyatlarına rakam verdi! İslam Memiş işaret fişeğini çaktı! Gram altın bu fiyatı görecek! 14-18-24 ayar gram altın bilezik fiyatları kaç para? Altının Tepki Verdiği Durumlar Altın fiyatlarının, ABD dolarının düşüşüne göre yükseldiği gözlemleniyor. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde, doların alımında önemli miktarda güç görüldüğü de belirtiliyor. Bu durum altın yatırımcıları için dikkat gerektiren bir konu olarak öne çıkıyor. Altının, doların seyrine karşı tepkilerini doğru bir şekilde değerlendirmek, kazanç fırsatlarını kaçırmamak açısından önem taşıyor.