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%4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne yenilendi! SSK BAĞKUR emeklisine kök maaş tablosu çıkarıldı! Ağustosta hesaplara en az...

Temmuz ayında Meclis'ten geçen düzenleme ile 16 milyon emekliyi ilgilendiren önemli bir zam gerçekleştirildi. Bu düzenleme ile emekli maaşlarına önemli bir artış yapılarak Temmuz ayı maaşlarına yansıtıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olan yüzde 19.77 olan zam oranı, 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e yükseltildi. Maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başlayarak emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 15:36 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 15:36
%4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne yenilendi! SSK BAĞKUR emeklisine kök maaş tablosu çıkarıldı! Ağustosta hesaplara en az... 1

Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan düzenlemeyle birlikte ülkedeki 16 milyon emekliyi ilgilendiren emekli maaşı zammı gerçekleştirildi. Bu düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 19.77 oranında zam yapıldı. Ayrıca, bu zam oranına ek olarak 5.23 puanlık iyileştirme yapılarak zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. Maaş ödemeleri 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara geçmeye başladı.

%4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne yenilendi! SSK BAĞKUR emeklisine kök maaş tablosu çıkarıldı! Ağustosta hesaplara en az... 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU (TL)

KÖK AYLIK: 5.500,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.875,00
EK ÖDEME ( %4): 275,00
YATIRILACAK: 7.500

KÖK AYLIK: 5.550,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 6.937,50
EK ÖDEME ( %4): 277,50
YATIRILACAK: 7.500

%4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne yenilendi! SSK BAĞKUR emeklisine kök maaş tablosu çıkarıldı! Ağustosta hesaplara en az... 3

KÖK AYLIK: 5.600,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.000,00
EK ÖDEME ( %4): 280,00
YATIRILACAK: 7.500

KÖK AYLIK: 5.650,00
% 25 ZAMLI KÖK AYLIK: 7.062,50
EK ÖDEME ( %4): 282,50
YATIRILACAK: 7.500

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