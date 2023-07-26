%4 ek ödemeyle maaşlar noktası virgülüne yenilendi! SSK BAĞKUR emeklisine kök maaş tablosu çıkarıldı! Ağustosta hesaplara en az...

Temmuz ayında Meclis'ten geçen düzenleme ile 16 milyon emekliyi ilgilendiren önemli bir zam gerçekleştirildi. Bu düzenleme ile emekli maaşlarına önemli bir artış yapılarak Temmuz ayı maaşlarına yansıtıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olan yüzde 19.77 olan zam oranı, 5.23 puanlık ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25'e yükseltildi. Maaş ödemeleri 17 Temmuz itibarıyla başlayarak emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı.