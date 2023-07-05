Kuyumcular daha önce olmadı deyip açıkladı! O tarihe dikkat! İşte 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları
Gram altın, tarihi zirvesine bir kez daha yaklaşarak rekorlar kırmaya hazırlanıyor. Uzmanlara göre, 1.623 TL seviyesi ilk etapta direnç gösterse de gram altın, yukarı yönlü ivmesini sürdürecek. Altın fiyatları, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin olumsuz etkisiyle mücadele ederken, destek bulmaya doğru ilerliyor ve 1900 dolar seviyesine yaklaşıyor. Kısa vadede ons altın için 1.900-1.893 dolar aralığı önemli bir destek olarak öne çıkarken, 1.940 dolar ise hedef direnç olarak izlenebiliyor. Ancak fiyatların daha da yükselmesi için bu seviyenin aşılması gerekiyor.
Gram altın, yılın ilk 6 ayında yatırımcılarına en fazla kazandıran yatırım aracı olmayı başardı. Uzmanlar, yükselişin devamını beklerken altın fiyatlarındaki artışın arkasında dolar kurundaki yükselişin etkili olduğunu belirtiyor. Altın uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında faizleri sabit tuttuğunu hatırlatarak, yıl sonuna kadar birkaç faiz artırımı daha görüleceğini söylüyor.
İslam Memiş, altınla ilgili uyarılarını Mayıs ayının son haftasında yapmaya başladığını hatırlatarak altın almak isteyenlere sesleniyor: "Henüz ons altın 2000 dolar seviyelerindeyken ısrarla Haziran ayı içinde 1910 dolar altına düşecek dedim ve bugün geldiğimiz noktada söylediklerimin bir bir gerçekleştiğini görüyoruz."
"Altın için 1900 doların altının test edileceğini düşünmüyorum, aksine hızlı bir toparlanma sürecine girilecektir." diyen Memiş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu nedenle, belki de nadiren karşılaşabileceğimiz bir alım fırsatı sunuyor altın. Çünkü yıl ortalarında belirttiğimiz gibi, Aralık ayı itibariyle ons altında beklentimiz 2250-2350 dolar seviyelerindedir. Bu fiyat artışı, gram ve çeyrek altını da etkileyecektir."
Altın piyasasında Türkiye'de genellikle gram altın üzerinden yorumlar yapılmaktadır. Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar kuruna bağlı olarak hesaplanmaktadır. Dolar kurundaki dalgalanmalarla birlikte gram altın rekor seviyeler görmeye devam etmektedir. Gram altın 1.600 TL eşiğini aşmış durumdadır. Dolar kurunun yükselişine bağlı olarak, gram altında daha da yüksek seviyeler hedeflenmektedir.
Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnafları, altın fiyatlarını değerlendirerek, "Gram altın 1.600 TL seviyesini aştı. Bu fiyatlar, yıl içinde beklenen fiyatlardı. Ancak dolar kurunun yükselmesiyle birlikte, yıl sonunda beklenen fiyatları yıl ortasında gördük. Bu durum, altının en sağlam yatırım modeli olduğunu bir kez daha göstermektedir.