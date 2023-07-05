Kuyumcular daha önce olmadı deyip açıkladı! O tarihe dikkat! İşte 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

"Altın için 1900 doların altının test edileceğini düşünmüyorum, aksine hızlı bir toparlanma sürecine girilecektir." diyen Memiş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu nedenle, belki de nadiren karşılaşabileceğimiz bir alım fırsatı sunuyor altın. Çünkü yıl ortalarında belirttiğimiz gibi, Aralık ayı itibariyle ons altında beklentimiz 2250-2350 dolar seviyelerindedir. Bu fiyat artışı, gram ve çeyrek altını da etkileyecektir."