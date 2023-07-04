Evde bakım maaşlarına %30 zam hesabı yapıldı! Zamlı sosyal yardımlar ne kadar olacak? 65 yaş, dul ve yetim aylığı Temmuz enflasyonu ile değişti!
Evde bakım maaşları ve diğer sosyal yardımlar için yapılacak zam oranı merakla araştırılıyor. Evde bakım maaşı gibi sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselmesi bekleniyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? İşte detaylar...
04.07.2023 09:15 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:15
Temmuz ayıyla birlikte emekli ve memurların maaş zammı belli olacak. Aynı zamanda sosyal yardım paralarında da artışlar yaşanacak. Birçok maaş kalemi de bu enflasyon oranıyla bağlantılı olarak değişecek. Peki, evde bakım maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2023 Temmuz evde bakım maaşı kaç TL oldu? 65 yaş aylığı, dul yetim maaşı ne kadar? İşte merak edilenler...