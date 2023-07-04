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Haberler Ekonomi Evde bakım maaşlarına %30 zam hesabı yapıldı! Zamlı sosyal yardımlar ne kadar olacak? 65 yaş, dul ve yetim aylığı Temmuz enflasyonu ile değişti!

Evde bakım maaşlarına %30 zam hesabı yapıldı! Zamlı sosyal yardımlar ne kadar olacak? 65 yaş, dul ve yetim aylığı Temmuz enflasyonu ile değişti!

Evde bakım maaşları ve diğer sosyal yardımlar için yapılacak zam oranı merakla araştırılıyor. Evde bakım maaşı gibi sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselmesi bekleniyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
04.07.2023 09:15 - Son Güncelleme: 04.07.2023 09:15
Evde bakım maaşlarına %30 zam hesabı yapıldı! 65 yaş, dul ve yetim aylığı Temmuz enflasyonu ile değişti! Zamlı sosyal yardımlar ne kadar olacak?

Temmuz ayıyla birlikte emekli ve memurların maaş zammı belli olacak. Aynı zamanda sosyal yardım paralarında da artışlar yaşanacak. Birçok maaş kalemi de bu enflasyon oranıyla bağlantılı olarak değişecek. Peki, evde bakım maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2023 Temmuz evde bakım maaşı kaç TL oldu? 65 yaş aylığı, dul yetim maaşı ne kadar? İşte merak edilenler...

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Evde bakım maaşlarına %30 zam hesabı yapıldı! 65 yaş, dul ve yetim aylığı Temmuz enflasyonu ile değişti! Zamlı sosyal yardımlar ne kadar olacak?

EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2023 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen asgari ücret toplantıları sonrası zam oranı belli oldu. Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 34 zam yapılarak 11.402 TL'ye çıkarıldı.

Evde bakım maaşlarına %30 zam hesabı yapıldı! 65 yaş, dul ve yetim aylığı Temmuz enflasyonu ile değişti! Zamlı sosyal yardımlar ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının ardından gözler evde bakım maaşı zammına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri 2023 Ocak zammıyla 4 bin 337 TL'ye yükseltilmişti.

Evde bakım maaşlarına %30 zam hesabı yapıldı! 65 yaş, dul ve yetim aylığı Temmuz enflasyonu ile değişti! Zamlı sosyal yardımlar ne kadar olacak?

Evde bakım maaşının temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamları ve memur-emekli maaş zam oranları sonrasında netlik kazanacağı tahmin ediliyor.

Evde bakım maaşlarına %30 zam hesabı yapıldı! 65 yaş, dul ve yetim aylığı Temmuz enflasyonu ile değişti! Zamlı sosyal yardımlar ne kadar olacak?

TEMMUZ AYI EVDE BAKIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri temmuz ayı itibarıyla henüz yatırılmadı.

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