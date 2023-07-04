"Hemen harekete geçin sadece 2 gününüz kaldı" Altın sahiplerine böyle seslendi! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 4 Temmuz canlı altın fiyatları
2023 yılının ilk yarısında altın piyasası dalgalı bir performans sergiledi. Özellikle ABD'de ortaya çıkan bankacılık krizi sonrasında altın değerinde sert bir yükseliş yaşandı. Ancak son haftalarda altın fiyatları kayıplar yaşayarak yatırımcılarda tedirginlik oluşturmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip etmek ve piyasa koşullarını analiz etmek oldukça önemlidir. Yatırımcılar, uzman isimlerden İslam Memiş gibi kişilerin tavsiyelerini değerlendirerek altın yatırımlarını şekillendirebilirler. Ayrıca altın fiyatlarının seyrini dikkatlice gözlemlemek, doğru zamanı belirlemede yardımcı olabilir.
Altın sahipleri, Türkiye'deki emtia piyasalarının nabzını tutan İslam Memiş gibi uzmanların görüşlerine büyük bir önem veriyor. Bu uzmanlar, altın fiyatlarının belirlenmesinde doların mevcut değerinin kritik bir rol oynadığına dikkat çeker. İslam Memiş gibi uzmanlar, altın piyasasındaki trendleri ve fiyat hareketlerini analiz ederek yatırımcılara yol göstermektedir. Onların açıklamaları, yatırımcıların altın yatırımlarını şekillendirmesinde önemli bir rehber olmaktadır.
Memiş, dolar paritesinde yaşanacak gelişmelerin altın fiyatlarını belirleyeceğine işaret etmektedir. Doların mevcut durumu altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan açıklamaların ve faiz artırım sürecinin durumu, altın fiyatlarında belirleyici bir etkiye sahiptir.
Bu açıklamalar piyasalarda dengeleri bozarak altın fiyatlarını da olumsuz etkilemiştir. Yaz aylarında dolar endeksinde bir düşüş beklenirken, faiz artırım sinyali dolarda güçlü bir duruşa neden olmuş ve Avrupa piyasalarında kaçışlar yaşanmıştır. Altın fiyatları her zaman olduğu gibi doların gittiği yönde hareket etmektedir. Bu nedenle ABD'de faiz artırımının sona erdiği güne kadar temkinli bir tutum takınmak önemlidir.
Memiş ayrıca, altının dip fiyat seviyelerinden alım fırsatı sunabileceğini belirtmektedir. Altın için Haziran ayında 1910 doların altına düşeceği öngörüsünü yapmıştır ve bu öngörü gerçekleşmiştir. Memiş'e göre altın, hızlı bir toparlanma sürecine girecek ve Aralık ayında ons altının 2250-2350 dolar seviyelerine ulaşması beklenmektedir. Bu fiyat artışı gram ve çeyrek altını da etkileyecektir. Kesin bir tarih vermek mümkün olmasa da altının kabına sığmayacak noktalara geleceği belirtilmektedir.