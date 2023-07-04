"Hemen harekete geçin sadece 2 gününüz kaldı" Altın sahiplerine böyle seslendi! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 4 Temmuz canlı altın fiyatları

Bu açıklamalar piyasalarda dengeleri bozarak altın fiyatlarını da olumsuz etkilemiştir. Yaz aylarında dolar endeksinde bir düşüş beklenirken, faiz artırım sinyali dolarda güçlü bir duruşa neden olmuş ve Avrupa piyasalarında kaçışlar yaşanmıştır. Altın fiyatları her zaman olduğu gibi doların gittiği yönde hareket etmektedir. Bu nedenle ABD'de faiz artırımının sona erdiği güne kadar temkinli bir tutum takınmak önemlidir.