Kuyumcular büyük sürpriz diyerek açıkladılar! Gram altın için yeni fiyat tahmini ortalığı tozduman edecek! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Kuyumcular, gram altın fiyatıyla ilgili olarak da yorum yaparak, "Gram altının artık yükseliş sürecinde olduğu açıktır. Düğün mevsimi geldi ve şimdi talep artacak. Bunun yanı sıra finansal göstergeler de mevcut. Dolar kurunun bu seviyede kalmayacağı artık belli oldu. Ortalama vadeli düşündüğümüzde, ons altında bu fiyatları bir daha göremeyebilir