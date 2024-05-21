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EYT düzenlemesiyle yaklaşık 5 milyon kişiye aylık yolu açılırken, emekliliği kolaylaştıracak başka reformlar da sırada bulunuyor. Bunlardan biri de Bağ-Kur'lulara yönelik planlanıyor. Hazırlığı yapılan bu reform ile başta küçük esnaf olmak üzere 1 milyon kişinin prim şartı bin 800 gün azalacak. Emeklilik için 9 bin yerine 7 bin 200 prim günü yetecek.

