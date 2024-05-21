7200 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK | EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylığa kavuşurken, emekliliği kolaylaştıracak yeni adımlar için de hazırlık yapılıyor. Bağ-Kur reformu ile yaklaşık 1 milyon kişiye bin 800 gün daha az primle emeklilik imkanı sağlanacak. Düzenleme tüm süreleri kapsarsa, EYT'li erkek esnaf 7 bin 200 günü tamamlamışsa hemen aylığa kavuşacak. Peki düzenleme hangi aşamada? Neler gündemde? İşte detaylar...
EYT düzenlemesiyle yaklaşık 5 milyon kişiye aylık yolu açılırken, emekliliği kolaylaştıracak başka reformlar da sırada bulunuyor. Bunlardan biri de Bağ-Kur'lulara yönelik planlanıyor. Hazırlığı yapılan bu reform ile başta küçük esnaf olmak üzere 1 milyon kişinin prim şartı bin 800 gün azalacak. Emeklilik için 9 bin yerine 7 bin 200 prim günü yetecek.
KAPSAM GENİŞLER Mİ?
Düzenlemenin özellikle bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafı kapsaması bekleniyor. 5 yıllık prim avantajı sağlanacak küçük esnafın kapsamı hazırlanacak düzenlemeyle belirlenecek.
Düzenlemede kapsama girecek küçük esnafın tanımı yapılacak. Burada 10 ve altı personel kriteri konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafın prim gün şartının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor. Yasal düzenleme sırasında kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular bu avantajdan yararlanacak.