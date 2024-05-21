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7200 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK | Bağ-Kurlulara erken emeklilik müjdesi! 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar...

7200 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK | EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylığa kavuşurken, emekliliği kolaylaştıracak yeni adımlar için de hazırlık yapılıyor. Bağ-Kur reformu ile yaklaşık 1 milyon kişiye bin 800 gün daha az primle emeklilik imkanı sağlanacak. Düzenleme tüm süreleri kapsarsa, EYT'li erkek esnaf 7 bin 200 günü tamamlamışsa hemen aylığa kavuşacak. Peki düzenleme hangi aşamada? Neler gündemde? İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 11:54 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 11:54
7200 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK | Bağ-Kurlulara erken emeklilik müjdesi! 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar... 1

EYT düzenlemesiyle yaklaşık 5 milyon kişiye aylık yolu açılırken, emekliliği kolaylaştıracak başka reformlar da sırada bulunuyor. Bunlardan biri de Bağ-Kur'lulara yönelik planlanıyor. Hazırlığı yapılan bu reform ile başta küçük esnaf olmak üzere 1 milyon kişinin prim şartı bin 800 gün azalacak. Emeklilik için 9 bin yerine 7 bin 200 prim günü yetecek.

7200 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK | Bağ-Kurlulara erken emeklilik müjdesi! 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar... 2

KAPSAM GENİŞLER Mİ?
Düzenlemenin özellikle bakkal, kasap, berber, kuaför ve tamirci gibi küçük esnafı kapsaması bekleniyor. 5 yıllık prim avantajı sağlanacak küçük esnafın kapsamı hazırlanacak düzenlemeyle belirlenecek.

7200 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK | Bağ-Kurlulara erken emeklilik müjdesi! 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olanlar... 3

Düzenlemede kapsama girecek küçük esnafın tanımı yapılacak. Burada 10 ve altı personel kriteri konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafın prim gün şartının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor. Yasal düzenleme sırasında kapsamın genişletilmesi de mümkün. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular bu avantajdan yararlanacak.

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