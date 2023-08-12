Kuyumcular altında tarih vererek fiyatları açıkladı! Altın alacaklar, satacaklar şimdi bakın! Gram altın fiyatı bugün kaç TL? 14-18-24 ayar bilezik fiyatı

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan artış eğilimi, son günlerde düşüş ivmesine girmiş durumda. Ons altın, ABD ile ilgili haberlerin etkisiyle 1.910-2.000 dolar aralığında dalgalanırken, gram altın fiyatı temmuz ayında kırdığı 1.734 TL'lik rekorun ardından bir duraksama gösterdi. Gelecekteki rekor seviyeleri ise merakla bekleniyor. Ancak dün açıklanan ABD enflasyon verisi, altın fiyatlarına satış baskısı getirdi. Ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, piyasada 1.660 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de bu konuda açıklamalarda bulundu. Peki, altın fiyatlarında yaşanan düşüş sürecek mi? Altın alınmalı mı satılmalı?