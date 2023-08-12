Kuyumcular altında tarih vererek fiyatları açıkladı! Altın alacaklar, satacaklar şimdi bakın! Gram altın fiyatı bugün kaç TL? 14-18-24 ayar bilezik fiyatı

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan artış eğilimi, son günlerde düşüş ivmesine girmiş durumda. Ons altın, ABD ile ilgili haberlerin etkisiyle 1.910-2.000 dolar aralığında dalgalanırken, gram altın fiyatı temmuz ayında kırdığı 1.734 TL'lik rekorun ardından bir duraksama gösterdi. Gelecekteki rekor seviyeleri ise merakla bekleniyor. Ancak dün açıklanan ABD enflasyon verisi, altın fiyatlarına satış baskısı getirdi. Ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, piyasada 1.660 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de bu konuda açıklamalarda bulundu. Peki, altın fiyatlarında yaşanan düşüş sürecek mi? Altın alınmalı mı satılmalı?
Altın piyasasında son günlerde yaşanan önemli gelişmeler, hem yurt içi kaynaklı hem de yurt dışı etkilerle şekilleniyor. Özellikle son bir hafta içindeki veri akışları, altın fiyatları üzerinde belirgin bir etki yarattı. Haftalık bazda yaşanan düşüşler, özellikle hafta sonu yaklaşırken altın alıp satmayı düşünen vatandaşları meraklandırdı. Gram altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma, piyasaların geleceğine dair önemli soruları gündeme getirdi.
ABD'de 12 ay sonra ilk defa artış gösteren enflasyon verisinin, Fed'in para politikasını etkileyebileceği düşüncesiyle altın fiyatlarında önce yükselişe, ardından satış dalgasına neden olduğunu belirten İslam Memiş, bu hareketliliğin altın piyasasının son dönemdeki en merak edilen konularından biri haline geldiğini ifade etti. Enflasyon etkisiyle başlayan hareketlenmenin, altın yatırımcıları tarafından yakından takip edildiğini söyledi.
Uzman İslam Memiş, ons altında yaşanan dalgalanma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ABD enflasyon verisinin, piyasanın beklediğinden yüksek gelmesinin Fed'in politikalarında değişikliklere neden olabileceğini ve Fed'in faiz artışlarını erteleyebileceğini belirtti. Bu doğrultuda yıl sonuna kadar bir faiz artışı beklemediğini ifade etti.