Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DAKİKA! Aile sosyal yardım ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla beklenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan son dakika açıklamaları geldi. Gelen bilgilere göre, Aile Destek ödemelerinin tarihi netleşti. Geçtiğimiz Temmuz ayında sona eren Aile Destek ödemeleri, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bir yıl daha uzatıldı. Peki, Aile Destek ödemelerine zam yapıldı mı? Ne kadar, kaç TL oldu? İşte Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı ve diğer önemli detaylar...