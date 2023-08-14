Yeni maaşlar tek tek hesaplandı! Emekliye %9.49 zamla ilk rota oluştu! Kök aylığa da yansıyacak! BAĞ-KUR, SSK emekli maaşı en az...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranı için ilk veri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49 olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi maaşlar her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen enflasyon artışına göre güncelleniyor. Bu güncelleme SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yapılan enflasyon zammını içeriyor. Ayrıca ek iyileştirme adı altında ek bir artış da uygulanabiliyor.