Yeni maaşlar tek tek hesaplandı! Emekliye %9.49 zamla ilk rota oluştu! Kök aylığa da yansıyacak! BAĞ-KUR, SSK emekli maaşı en az...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranı için ilk veri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında enflasyon yüzde 9,49 olarak gerçekleşti. Bilindiği gibi maaşlar her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen enflasyon artışına göre güncelleniyor. Bu güncelleme SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yapılan enflasyon zammını içeriyor. Ayrıca ek iyileştirme adı altında ek bir artış da uygulanabiliyor.
Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 9,49 olarak açıklandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki maaş zammı için ilk veri ortaya çıktı. Temmuz ayı enflasyonu 6 aylık dönemdeki ilk veriyi oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9,49 olduğunu duyurdu. 2023 yılının ikinci 6 aylık dönemindeki veriler emekli maaşları için belirleyici olacak. Şimdi gözler ilk verinin ardından maaşlar için yapılan hesaplamalara çevrildi. İlk veriye göre zamlı maaşlar kalem kalem hesaplandı.
GERİYE 5 VERİ KALDI
Enflasyon zammı için 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisine bakılacak. İlk veri de geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı.