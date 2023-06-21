Kuyumcular altın fiyatları için son noktayı koydu! O tarihte gram altının fiyatı 350 TL birden çıkacak! İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para?
Altın fiyatları, son zamanlarda rekor seviyelere ulaşarak yükseliş göstermişti. Ancak, zirve noktası olarak görülen 1.497 TL seviyesinden sonra altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Gram altın, 1.486 TL seviyesine gerileyerek değer kaybetti. Aynı dönemde çeyrek altının fiyatı ise 2.442 TL düzeyine ulaştı. Bununla birlikte, ons altının fiyatı tekrar yükselişe geçerek 1.958 dolar seviyesine ulaştı. Federal Rezerv, ABD'nin merkez bankasıdır ve ülkenin para politikalarını belirlemekle görevlidir. Faiz kararı, FED'in ekonomik koşullara yanıt olarak faiz oranlarını artırma veya düşürme yetkisini kullanması anlamına gelir. Faiz oranlarının artırılması, ekonomik büyümenin yavaşlaması ve enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, faiz artırımı altın piyasasında çeşitli etkilere neden olabilir.
Altın piyasasında Federal Rezerv (FED) tarafından açıklanan faiz kararının ardından yaşanan düşüş, altın sahipleri ve ilgilenen yatırımcılar arasında endişe ve merak uyandırdı. FED'in faiz politikaları, altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip olduğundan, kararın açıklanması piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Altın, geleneksel olarak güvenli liman olarak kabul edilir ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde tercih edilen bir yatırım aracı olarak görülür. Bu nedenle, faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisi, altın sahipleri ve altın borcu olanlar arasında dikkatle takip edilen bir konudur.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumda, gram altının TL karşısında 1600 TL seviyesini aşabileceğini ve ekonomik koşullara bağlı olarak 1700-1800 TL seviyelerinin bile mümkün olabileceğini belirtti.
Genel olarak, altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen İslam Memiş'e göre altının yıl sonuna kadar tekrar yükselerek 1800 TL seviyesini görebileceği düşünülmektedir. Bu durumda, bugün gram altın alan kişilerin yıl sonuna kadar 315 TL kazanç sağlayabileceği öngörülmektedir. Ancak, altın fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişebileceğinden, yatırımcıların piyasa koşullarını ve uzman görüşlerini takip etmeleri önemlidir.
Analist Edward Meir altın tahminini açıkladı
Ünlü analist Edward Meir, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini açıkladı. Meir'in yaptığı analize göre, önümüzdeki 2 hafta boyunca ons altının 1931-2000 dolar arasında dalgalanmalar yaşayabileceği öngörülüyor.