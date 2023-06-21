Kuyumcular altın fiyatları için son noktayı koydu! O tarihte gram altının fiyatı 350 TL birden çıkacak! İşte 14-18-22 ayar bilezik fiyatları kaç para?

Altın piyasasında Federal Rezerv (FED) tarafından açıklanan faiz kararının ardından yaşanan düşüş, altın sahipleri ve ilgilenen yatırımcılar arasında endişe ve merak uyandırdı. FED'in faiz politikaları, altın fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip olduğundan, kararın açıklanması piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Altın, geleneksel olarak güvenli liman olarak kabul edilir ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde tercih edilen bir yatırım aracı olarak görülür. Bu nedenle, faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisi, altın sahipleri ve altın borcu olanlar arasında dikkatle takip edilen bir konudur.