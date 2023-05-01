Kuyumcular açıkladı! Altın alanlara, satanlara 5 ay uyarısı! 14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altın o tarihte bu fiyat olacak! Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti!
Vatandaş Kapalıçarşı'ya akın etti! 14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altın o tarihte bu fiyat olacak! Altın, güçlü bir yükseliş dalgasına kapıldı ve bu yaz boyunca yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. ABD dolarındaki zayıflık, altın fiyatlarını yukarı çekti ve şu anda 2.008 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, ekonomideki yavaşlama endişeleri ve First Republic Bank'taki gelişmelerin bankacılık sektöründe sıkıntıların devam edeceğine işaret etmesiyle destekleniyor. Federal borçlanma tavanının artırılması konusunda yaşanan çekişmenin ABD'yi temerrüde sürükleyip sürüklemeyeceği tartışmaları da altın fiyatını etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor ve altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.
Altın fiyatları, son dönemde ONS altın ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle yükselişe geçti. Bu durum, altın yatırımı yapmayı düşünenler için yeni fırsatlar doğuruyor. Ancak, altın yatırımı yaparken dikkatli olmak gerekiyor. İşte bu noktada, kuyumcu esnafından alınacak doğru bilgiler, yatırımcıların kararlarını daha sağlıklı bir şekilde almalarını sağlayabilir. Kuyumcu esnafı, altın fiyatlarındaki değişiklikleri ve yatırım yapmanın avantajlarını müşterilerine anlatabilir. Ayrıca, altın yatırımı yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da bilgi sahibi olmanız mümkün.
Yaz aylarına doğru düğün sezonunun yaklaşmasıyla altın fiyatlarındaki trendin ne olacağı merak ediliyor. Kuyumcu esnafı, altın fiyatlarının hiçbir zaman kaybettirmediğini ancak 'kazanmaya başladım' demek için en az 5 aylık bir süre gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, düğünlerde ağırlık olarak 22 ayar takılar tercih edilirken, özellikle bilezik, set, yüzük ve küpeler rağbet görüyor.
22 ayar gram altın fiyatının önümüzdeki 4-5 aylık süreçte 1.650 lirayı görebileceği tahmin ediliyor. Fiyatlardaki artışın yaz boyunca devam edeceği düşünülüyor. Altın yatırımı yapmak isteyenlere ise kuyumcu esnafı sabırlı olmaları gerektiğini belirtiyor.
Son dönemlerde altına olan talep artarken, altın fiyatları da hızla yükselmektedir. Kuyumcu esnafı Bayram Erdoğan, altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, daha önce yaptığı tahminlerin gerçekleştiğini ve altın fiyatlarının bundan sonra ne olacağına dair yeni hedefler belirlediğini açıkladı.
2023 yılının ilk çeyreğinde çeyrek altının 2.200 TL olacağını tahmin ettiklerini söyleyen Erdoğan, bu tahminlerinin şu anda gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, gram altın için 1.300 TL rakamını vermişler ve şu anda gram altının 1.325 TL seviyesinde bulunduğunu ifade etti.