Altın fiyatları o tarihte... Gram altına 3 farklı fiyat verildi! Piyasalar darmaduman olacak! 14-18-22 ayar gram altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları
Piyasalar darmaduman olacak! 14-18-22 ayar gram altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları... Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip eden İslam Memiş'e göre, gram altın fiyatlarında üç farklı aralık oluştu. Bu nedenle yatırımcıların Kapalıçarşı fiyatlarını mutlaka göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Ayrıca altının ons fiyatındaki düşüşlerin henüz bitmediği de İslam Memiş'in değerlendirmeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vade için 2000 dolar üzerinden altın almamaları tavsiyesinde bulunuluyor.
Her şey sarpa sardı! Altın fiyatları o tarihte... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son günlerdeki gram altın fiyatlarındaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Uzman isim, yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalara vurgu yapıyor. Memiş'e göre, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasadaki belirsizliklerden kaynaklanıyor. Bu belirsizliklerin kaynağı ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler olarak öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarındaki değişiklikler, altın fiyatlarını olumsuz etkileyebiliyor. Uzman İslam Memiş, yatırımcılara altın yatırımı yaparken dikkat etmeleri gereken bazı noktalara da değindi. İlk olarak, altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve fiyat dalgalanmalarının normal olduğunu belirtti. Peki 14-18-22 ayar gram altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatlar...
3 FARKLI FİYAT ARALIĞI OLUŞTU
İslam Memiş, yatırımcıların son dönemde merak ettiği sorulardan biri olan "Gram altında alım için hangi rakam beklenmeli, satış yapılmalı mı?" sorusuna yanıt veriyor. Gram altında üç farklı fiyat aralığının oluştuğunu belirten Memiş, Kapalıçarşı fiyatlarının geçerli olduğunu söylüyor.
ALIŞ VE SATIŞ ARASINDA 16 LİRA MAKAS ARALIĞI VAR
Son günlerde gram altında ilginç bir gelişmenin yaşandığına dikkat çeken Memiş, altının gram fiyatının alışının 1340 lira, satışının 1356 lira olduğunu belirtiyor.
DÜŞÜŞLER DEVAM EDİYOR
İslam Memiş, altının ons fiyatının 1980 dolar seviyesinde olduğunu belirtiyor. Dolar kuru gram altında düşüşlere neden olmayabilir diyen uzman, gram altında düşüşlerin henüz bitmediğine dikkat çekiyor.