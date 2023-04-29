Altın fiyatları o tarihte... Gram altına 3 farklı fiyat verildi! Piyasalar darmaduman olacak! 14-18-22 ayar gram altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

Her şey sarpa sardı! Altın fiyatları o tarihte... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son günlerdeki gram altın fiyatlarındaki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Uzman isim, yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalara vurgu yapıyor. Memiş'e göre, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasadaki belirsizliklerden kaynaklanıyor. Bu belirsizliklerin kaynağı ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler olarak öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarındaki değişiklikler, altın fiyatlarını olumsuz etkileyebiliyor. Uzman İslam Memiş, yatırımcılara altın yatırımı yaparken dikkat etmeleri gereken bazı noktalara da değindi. İlk olarak, altın yatırımının uzun vadeli bir yatırım olduğunu ve fiyat dalgalanmalarının normal olduğunu belirtti. Peki 14-18-22 ayar gram altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatlar...