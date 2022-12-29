Borçlanma süresi uzar mı? Çıraklık sigorta girişleri EYT'li yapar mı? Prim fazlam yok emekli olabilir miyim? 3600 prim günüm var EYT'li miyim?
Başkan Erdoğan'ın dün verdiği EYT müjdesinin ardından EYT'lilerin kimki borçlanma için kimi ise sorularına yanıt bulmak için SGK önlerinde kuyruğa girdi. En çok merak edilen sorular arasında "EYT borçlanma süresi uzar mı? Çıraklık meslek liselerinde sigorta girişleri kabul ediliyor mu? 1983 yılında sigortaya girdim 3600 prim günüm var emekli olabilir miyim? 1194 girişliyim, prim fazlası yok emekli olabilir miyim?" yer aldı. A Haber ekranlarında merak edilen sorular tek tek yanıt buldu.
Yıllardır gündemde olan EYT sorunu kökten çözüldü. Tarihi emeklilik reformunu açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT'de yaş sınırı olmadığının müjdesini verdi.
Buna göre, 1999 öncesi sigortalı olan kadınlar 20, erkekler ise 25 yılı doldurmuş ve 5.000 prim günü tamamlamışsa emekli olacak. EYT problemini gündemden kaldıracak tarihi reformla hizmet ve prim ödeme gün sayısını dolduran ancak yaş haddi için bekleyen yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olacak.
Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sigorta prim teşviki getirilecek. Böylece emekli olanlar için şirketlerin ödeyeceği primlerde düşüş olacak. Normal çalışanla emekli çalışan arasında prim farkı kalmayacak.
E DEVLET'TEN (EYT) EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? VİDEOLU ANLATIM!
Emekli olacakların hak kazandığı kıdem tazminatları için destek verilecek. Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu desteğiyle işverenlere kredi imkanı sağlanacak. Düzenlemenin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor. Yürürlük tarihinin ise 1 Ocak 2023 olması bekleniyor.
2023 ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI
Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek. Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.
Doğum borçlanmasında bir çocuk için 720 günlük borçlanma tutarı 76 bin 861 TL olacak. 2 çocuk için 153 bin 720 TL olacak. Askerlik borçlanması için 12 aylık tutar 38 bin 430 TL, 18 aylık borçlanma tutarı ise 57 bin 645 TL olacak.